Wild Wild West, colonna sonora: tutte le canzoni del film con Will Smith

“Wild Wild West” è un film del 1999 diretto da Barry Sonnenfeld, che combina elementi di avventura, fantascienza e western. Interpretato da Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh e Salma Hayek, il film è ambientato negli anni successivi alla Guerra Civile Americana.

Trama del film “Wild Wild West”

Nel 1869, quattro anni dopo la fine della Guerra Civile Americana, il Capitano James T. “Jim” West (Will Smith) e il maresciallo Artemus Gordon (Kevin Kline) sono incaricati dal Presidente Ulysses S. Grant di fermare un complotto orchestrato dal Dr. Arliss Loveless (Kenneth Branagh), un ex ufficiale confederato. Loveless, mutilato e genio dell’ingegneria, ha rapito diversi scienziati americani per costruire una gigantesca macchina da guerra: un ragno meccanico armato di cannoni a nitroglicerina.

West e Gordon, che viaggiano a bordo del loro treno, The Wanderer, scoprono che Loveless è responsabile di un massacro a New Liberty, dove i genitori di West sono stati uccisi. Durante una festa nella piantagione di Loveless, salvano Rita Escobar (Salma Hayek), che cerca di liberare suo padre Guillermo, uno degli scienziati rapiti.

Loveless dimostra il potere del suo carro armato a vapore eliminando i soldati del generale “Bloodbath” McGrath, che lo accusa di tradimento. Dopo che McGrath rivela che Loveless lo ha incastrato per il massacro, West e Gordon si dirigono verso il segreto complesso industriale di Loveless a Spider Canyon. Qui, Loveless svela il suo piano di dividere gli Stati Uniti tra diverse potenze straniere, usando il suo ragno meccanico per costringere il Presidente Grant alla resa.

West, travestito da danzatrice del ventre, riesce a distrarre Loveless abbastanza a lungo da permettere a Gordon di liberare i prigionieri. Dopo una serie di battaglie epiche, West affronta Loveless sul ragno meccanico, riuscendo a sconfiggerlo e a salvare il Presidente. Infine, Grant nomina West e Gordon come primi agenti del neonato Servizio Segreto degli Stati Uniti, mentre Rita rivela di essere sposata, lasciando i due agenti a continuare il loro lavoro.

Tutte le colonne sonore del film

La colonna sonora di “Wild Wild West” è stata pubblicata il 15 giugno 1999 da Interscope Records e include una varietà di brani hip hop e R&B, alcuni dei quali non sono presenti nel film. Tra gli artisti che hanno contribuito all’album ci sono Will Smith, Enrique Iglesias, BLACKstreet, Faith Evans, Dr. Dre, Common, MC Lyte, Tatyana Ali, Slick Rick, Jermaine Dupri ed Eminem.

La colonna sonora è diventata un grande successo commerciale, raggiungendo la posizione numero quattro sia nella classifica Billboard 200 degli Stati Uniti che nella Top R&B/Hip-Hop Albums. Il singolo principale, “Wild Wild West” di Will Smith, è salito al numero uno della Billboard Hot 100, consolidando ulteriormente la popolarità del film. L’album è stato certificato doppio platino una settimana dopo la sua uscita, il 21 giugno 1999.

L’album include brani notevoli come:

– “Wild Wild West” di Will Smith, che campiona il classico di Stevie Wonder “I Wish”.

– “Bailamos” di Enrique Iglesias, che è stato suonato nei titoli di coda del film.

– “Bad Guys Always Die” di Dr. Dre e Eminem, che rappresenta una collaborazione significativa tra i due artisti.

L’album segna anche il debutto di artisti come Lil’ Bow Wow, Jill Scott e Kel Spencer, che in seguito avrebbero raggiunto notevole fama nel panorama musicale. La varietà di stili musicali presenti nella colonna sonora riflette l’eclettico mix di generi che caratterizza il film stesso, rendendolo un complemento perfetto alla visione di “Wild Wild West”.