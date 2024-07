La pelle che abito: come finisce? Trama e spiegazione del finale

“La pelle che abito” è un film del 2011 diretto da Pedro Almodóvar, che mescola elementi di dramma, thriller, horror e fantascienza. Il film, che vede protagonisti Antonio Banderas ed Elena Anaya, esplora temi complessi come l’identità sessuale e la vendetta attraverso la storia di un chirurgo plastico tormentato.

Trama del film “La pelle che abito”

Il film racconta la storia di Robert Ledgard (Antonio Banderas), un chirurgo plastico di successo che, dopo aver perso tragicamente la moglie in un incidente d’auto, dedica la sua vita alla ricerca di una pelle artificiale resistente alle ustioni. La sua ossessione per questa ricerca lo porta a condurre esperimenti controversi e immorali. Robert imprigiona Vicente (Jan Cornet), un giovane che ritiene responsabile dello stupro di sua figlia, e attraverso una serie di interventi chirurgici e trattamenti, lo trasforma in Vera (Elena Anaya), una donna con una pelle artificiale.

La trasformazione di Vicente in Vera non è solo fisica, ma anche psicologica, con Robert che controlla ogni aspetto della sua vita attraverso telecamere a circuito chiuso. Vera, avvolta in una tuta di microfibra color carne, diventa un simbolo delle ossessioni di Robert e della sua malsana ricerca di perfezione. La storia si sviluppa attraverso una serie di flashback che svelano gradualmente i motivi e le azioni di Robert, creando una trama avvincente e disturbante.

Come finisce il film?

Il climax del film si raggiunge quando Vera riesce a ottenere la fiducia di Robert. Durante un momento di intimità, Vera approfitta della situazione per sottrarre la pistola di Robert e lo uccide. Subito dopo, uccide anche Marilia (Marisa Paredes), la fedele governante e complice di Robert, assicurandosi così la fuga.

Vera, ora libera, torna al negozio di abbigliamento della madre e confessa a Cristina, la commessa, di essere Vicente. Dopo averla convinta della sua vera identità, si preparano entrambe a rivelare la verità alla madre di Vicente. Questa conclusione segna non solo la fine del regno di terrore di Robert, ma anche il percorso di rinascita e redenzione di Vicente/Vera.

Spiegazione del finale

Il finale de “La pelle che abito” è un punto di svolta significativo che completa l’arco narrativo di Vicente/Vera. La morte di Robert e Marilia rappresenta la fine della prigionia fisica e psicologica di Vicente. L’atto di uccidere Robert con la sua stessa arma simboleggia la definitiva liberazione e il rifiuto dell’identità imposta. Il ritorno al negozio della madre e la confessione della propria vera identità segnano l’inizio di un nuovo capitolo per Vicente, ora Vera, che finalmente può cercare di ricostruire la sua vita.

La scena finale, in cui Vera e Cristina si preparano a rivelare la verità alla madre, sottolinea il tema centrale del film: la ricerca dell’identità e l’importanza della verità personale. La pelle artificiale creata da Robert, che doveva rappresentare la perfezione scientifica, si rivela invece un simbolo di oppressione e perdita di sé. Solo attraverso il coraggio di affrontare il passato e rivelare la verità, Vicente/Vera può sperare di trovare pace e un futuro migliore.