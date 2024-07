Licorice pizza è basato su una storia vera? Trama e curiosità sul film del 2021

“Licorice Pizza” è il film di Paul Thomas Anderson, che stavolta ci conduce nella California degli anni ’70, nella San Fernando Valley, per raccontare una storia di amore e amicizia tra due giovani protagonisti. Ecco trama e curiosità del film

Trama del film Licorice Pizza

La trama di “Licorice Pizza” si sviluppa nel 1973, nella San Fernando Valley di Los Angeles. Il protagonista è Gary Valentine, un quindicenne carismatico e loquace, interpretato da Cooper Hoffman, figlio del compianto attore Philip Seymour Hoffman. Gary incontra Alana Kane, una venticinquenne che lavora come assistente di un fotografo per l’annuario del liceo. Alana, interpretata dalla cantante Alana Haim, è annoiata e in cerca di qualcosa di diverso nella sua vita. L’incontro tra i due è casuale, ma Gary, con la sua parlantina e il suo entusiasmo, riesce a catturare l’attenzione di Alana.

Nonostante la differenza d’età, tra Gary e Alana si sviluppa un rapporto particolare fatto di amicizia, flirt e avventure. La storia segue i due protagonisti mentre navigano attraverso le loro vite, tra alti e bassi, cercando di capire chi sono e cosa vogliono. Il film esplora temi come la crescita personale, l’amore e l’amicizia, il tutto ambientato in un periodo ricco di cambiamenti culturali e sociali.

Curiosità sul film

“Licorice Pizza” presenta un cast insolito e affascinante. I protagonisti sono interpretati da due debuttanti: Alana Haim, nota principalmente come cantante della band Haim, e Cooper Hoffman, al suo primo ruolo cinematografico. La scelta di questi attori non convenzionali aggiunge una freschezza e autenticità ai personaggi, rendendo la loro dinamica ancora più interessante e credibile.

Un’altra curiosità riguarda il titolo del film. “Licorice Pizza” è un termine colloquiale che si riferisce ai vinili degli anni ’70, un dettaglio che richiama immediatamente l’ambientazione nostalgica del film. Il titolo stesso evoca un senso di dolcezza e semplicità, in linea con l’atmosfera leggera e solare della pellicola.

Paul Thomas Anderson ha scritto e diretto il film, basandosi su esperienze personali e aneddoti della sua infanzia nella San Fernando Valley.