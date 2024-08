R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà: esiste un sequel? Trama, cast e curiosità

“R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà” è un film del 2013 che sebbene non abbia riscosso un grande successo di critica, ha comunque guadagnato una certa notorietà per il suo cast e il suo stile visivo unico.

R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà: Trama

La trama di “R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà” ruota attorno al detective Nick Walker (Ryan Reynolds), ucciso durante un’operazione di polizia. Dopo la morte, Nick si ritrova reclutato nel Dipartimento Rest In Peace (R.I.P.D.), un’agenzia dell’aldilà incaricata di catturare le anime sfuggite alla luce, conosciute come “Deados”. Viene affiancato dal veterano Roy Pulsipher (Jeff Bridges), un burbero sceriffo del vecchio West. Insieme, i due devono affrontare un complotto sovrannaturale che minaccia di scatenare un’apocalisse sulla Terra. Mentre i due poliziotti dell’aldilà inseguono i Deados e cercano di sventare la minaccia, sviluppano un rapporto complicato ma divertente, in perfetto stile “buddy cop”.

Sequel del 2022

Nel 2022, è stato rilasciato un sequel del film, intitolato “R.I.P.D. 2: Rise of the Damned”. Questo film, ambientato nel vecchio West del 1876, è in realtà un prequel del film originale. La storia segue Roy Pulsipher (interpretato da Jeffrey Donovan), una versione più giovane del personaggio di Jeff Bridges, mentre diventa un nuovo ufficiale del R.I.P.D. Roy si trova a dover affrontare un demone per impedire l’apertura di un portale verso gli inferi, mettendo a rischio sia i vivi che i morti. Il film esplora le origini del personaggio di Roy e approfondisce il mondo del R.I.P.D. in un’ambientazione western.

Cast del film

Il cast del film originale include Ryan Reynolds, noto per il suo umorismo irriverente, e Jeff Bridges, che offre una performance memorabile con un forte accento western. Il film vede anche la partecipazione di Kevin Bacon nel ruolo del villain, aggiungendo ulteriore carisma al progetto. Tuttavia, nonostante il talento degli attori, il film ha ricevuto critiche miste, con molti che hanno lamentato una trama poco sviluppata e personaggi non sufficientemente approfonditi.

Curiosità

Il film originale “R.I.P.D.” è stato spesso paragonato ad altre opere del genere “buddy cop”, come “Men in Black” e “Ghostbusters”, per la sua combinazione di azione e commedia. Tuttavia, molti critici hanno notato che il film non è riuscito a raggiungere lo stesso livello di successo o di impatto culturale.

Il regista del film originale, Robert Schwentke, aveva inizialmente rinunciato a dirigere il sequel di “Red” per lavorare su “R.I.P.D.”, ma il risultato non è stato all’altezza delle aspettative. Il personaggio di Roy Pulsipher, interpretato da Jeff Bridges, è uno degli elementi più apprezzati del film, grazie alla performance unica e all’accento caratteristico dell’attore. Tuttavia, questo aspetto è andato in parte perso nella versione doppiata in altre lingue.