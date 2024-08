Madame Luna, dove è stato girato? Quali canzoni compongono la colonna sonora?

“Madame Luna” è un film diretto da Daniel Espinosa con protagonista una donna costretta a diventare una criminale per sopravvivere in un contesto spietato.



La storia si concentra su Almaz, interpretata da Meninet Abraha Teferi, una donna eritrea che, a seguito del collasso del regime libico, si trova coinvolta nel traffico di esseri umani. Scopriamo insieme location e colonna sonora del film.

Madame Luna: Dove è stato girato?

Le riprese di “Madame Luna” si sono svolte in Italia, principalmente tra la Sicilia e la Calabria. Sono regioni che offrono un paesaggio ricco e variegato, perfetto per rappresentare le diverse sfaccettature della storia. In Sicilia, le scene hanno avuto luogo a Porto Empedocle e nella località marinara di Siculiana Marina, nell’agrigentino. Questi luoghi, noti per la loro bellezza naturale, sono anche tristemente legati alle vicende della migrazione contemporanea, rendendoli un set ideale per un film che affronta temi di così grande rilevanza sociale.

Il resto della trama si sviluppa in Calabria, con riprese effettuate a Lamezia Terme, in particolare nella frazione di San Pietro Lametino, in provincia di Cosenza. Questa zona, aggiunge autenticità alla narrazione.

La colonna sonora

La colonna sonora di “Madame Luna” è un aspetto fondamentale del film, contribuendo a creare l’atmosfera giusta per ogni scena e a enfatizzare le emozioni dei personaggi. Composta dallo svedese Jon Ekstrand, la musica del film è un insieme eterogeneo di suoni che spaziano dalle sonorità mediterranee a quelle africane, passando per la musica leggera italiana. Questo mix sonoro non solo riflette le origini diverse dei personaggi e delle situazioni rappresentate, ma crea anche un collante narrativo che accompagna lo spettatore lungo tutto il viaggio emotivo del film.

Le melodie mediterranee e africane richiamano le radici culturali e il background dei personaggi, mentre la musica leggera italiana sottolinea il contesto in cui si svolge la parte finale della storia, segnata dall’arrivo in Italia e dall’incontro-scontro con una nuova realtà.