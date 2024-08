Squid Game 2 quando esce? C’è la data (e il trailer della seconda stagione)

L’attesa è finita: c’è finalmente la data per la seconda stagione di Squid Game, dopo il grande successo della prima nel 2011.

Dopo tre anni di attesa, la serie coreana di Netflix che ha conquistato il mondo intero torna con la sua seconda stagione e non solo: è arrivata anche la conferma di una terza (e conclusiva) stagione.

Secondo il primo trailer, che mostra una prova di atletica (gli sceneggiatori saranno stati ispirati dalle Olimpiadi?), ‘Squid Game’ farà il suo ritorno sulla piattaforma il prossimo 26 dicembre 2024 con nuovi episodi, mentre per la stagione finale dovremo attendere soltanto il 2025.

Quando uscì, ‘Squid Game’ diventò un fenomeno globale, paragonabile a ‘Stranger Things’, e ha dato vita a un reality show (che ha scatenato svariate polemiche, pur essendo ovviamente ben meno cruento) e a molteplici adattamenti videoludici. Tuttavia, ciò che i fan aspettano con ansia è la vendetta di Seong Gi-Hun.

Squid Game, un rapido riepilogo del finale della prima stagione

Considerando che la serie è uscita nel 2021, è normale che molti non ricordino il finale. Ecco di seguito un rapido riassunto per rinfrescare la memoria (sebbene vi suggeriamo di vedere la prima stagione, se è vostra intenzione vedere a dicembre la seconda in uscita).

Dopo aver vinto il brutale gioco, Seong Gi-Hun era così sconvolto e pieno di rimorsi che non riusciva a toccare nemmeno un centesimo del premio. Tornato a casa, scoprì che sua madre (per cui avrebbe voluto spendere i soldi del premio) era morta e che sua figlia si era trasferita negli Stati Uniti con la sua ex moglie. Sconvolto dall’esperienza, Gi-hun trascorse un anno in totale povertà, non avendo speso nulla del premio. Un giorno, ricevette un invito su una carta misteriosa, simile a quella del gioco, e si presentò all’appuntamento con il suo gganbu, Oh Il-nam. In quel momento, scopriamo che l’anziano è ancora vivo e in fase terminale, e che era uno dei creatori del gioco, ideato per intrattenere i super ricchi annoiati.

Prima di morire, Oh Il-nam sfida Gi-hun a un’ultima partita per testare se l’umanità conserva ancora un briciolo di bontà. La partita consiste nel vedere se qualcuno aiuterà un ubriaco per strada prima di mezzanotte. Poco prima dello scadere del tempo, un passante chiama la polizia per aiutare l’uomo, ma Il-nam muore prima di poter rivelare ulteriori dettagli sul gioco. Dopo la morte di Il-nam, Gi-hun decide di mantenere le sue promesse: libera il fratello di Kang Sae-byeok dall’orfanotrofio e lo affida alla madre di Cho Sang-woo, lasciando loro una valigia piena di soldi.

Poco dopo, Gi-hun si prepara a partire per gli Stati Uniti per ritrovare sua figlia. Tuttavia, mentre si trova in aeroporto, vede un uomo reclutare qualcuno per una nuova edizione del gioco. Deciso a fermare l’organizzazione, Gi-hun prende la carta dell’uomo e chiama il numero, determinato a scoprire chi c’è dietro il sistema dei giochi. Prima di salire sull’aereo, riceve una chiamata da una voce maschile che gli intima di salire sul volo, ma Gi-hun decide di non partire, pronto a svelare i segreti dell’organizzazione e a fermare il ciclo di morti.