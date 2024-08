Infernal Affairs, qual è il legame del film cinese con The Departed?

I film Infernal Affairs e The Departed rappresentano due pietre miliari del cinema, il primo per il panorama cinematografico di Hong Kong e il secondo come uno dei più acclamati thriller di Hollywood.



Infernal Affairs, diretto da Andrew Lau e Alan Mak nel 2002, ha riscosso enorme successo non solo a livello locale ma anche internazionale, tanto da ispirare il regista Martin Scorsese a realizzarne un remake. Questo remake, intitolato “The Departed” e uscito nel 2006, è una delle opere più celebri di Scorsese e ha vinto numerosi premi, tra cui l’Oscar per il miglior film. Nonostante condividano la stessa trama di base, i due film presentano significative differenze e somiglianze che ne caratterizzano l’identità.

Differenze tra Infernal Affairs e The Departed

Infernal Affairs e The Departed mantengono una trama di fondo molto simile, che ruota attorno al gioco di inganni tra polizia e criminalità, con un poliziotto infiltrato nella mafia e un criminale infiltrato nella polizia. Tuttavia, le differenze tra le due pellicole sono marcate, soprattutto per quanto riguarda l’ambientazione, la gestione dei personaggi e il contesto culturale. Infernal Affairs è ambientato a Hong Kong, e il contesto socio-politico del film riflette le tensioni e le complessità della società locale. The Departed invece, è ambientato a Boston e incorpora le dinamiche culturali e criminali specifiche degli Stati Uniti.

Le differenze più evidenti emergono nella caratterizzazione dei personaggi. The Departed dedica maggiore attenzione ai personaggi ‘paterni’, come il sergente Oliver Queenan e il boss mafioso Frank Costello, interpretato da Jack Nicholson. Questi personaggi hanno un peso specifico notevole nel film, influenzando profondamente le vite e le scelte dei protagonisti. Nell’altro , invece, l’attenzione si concentra maggiormente sui due protagonisti, Chan e Lau, esplorando il loro tormento interiore e il loro desiderio di redenzione. Questo focus psicologico è meno presente nel film cinese, dove il personaggio di Matt Damon, che corrisponde a Lau, mostra meno segni di pentimento o evoluzione personale.

Il finale dei film

Anche la conclusione dei film riflette una divergenza interessante. Mentre Infernal Affairs si conclude con Lau, la talpa mafiosa nella polizia, che riesce a sfuggire alla giustizia e continua la sua vita all’interno del corpo di polizia, The Departed offre un epilogo più oscuro e moralmente risolutivo: Sullivan, il personaggio interpretato da Matt Damon, viene ucciso dal sergente Dignam, che scopre la sua vera identità. Questa differenza nei finali sottolinea l’approccio diverso dei due film al tema della giustizia e della redenzione.

Le cose in comune delle due pellicole

Nonostante le differenze, i due film condividono molti elementi comuni, a partire dalla trama intricata e dal tema centrale del doppio gioco. Entrambi i film seguono una struttura narrativa simile, con colpi di scena che svelano le vere identità dei personaggi e costruiscono un’atmosfera di tensione crescente. La morte del poliziotto sotto copertura e il loro successivo riconoscimento ufficiale attraverso un funerale sono elementi presenti in entrambe le pellicole.