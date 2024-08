Metti la nonna in freezer: come finisce? Trama e spiegazione del finale

“Metti la nonna in freezer” è una commedia italiana del 2018 diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi. La pellicola, ispirata a una storia vera, si distingue per il suo tono ironico e alcune scene esilaranti, riuscendo a trattare con leggerezza temi delicati come la crisi economica e l’illegalità. In questo articolo, esploreremo la trama del film e analizzeremo come si conclude.

Trama del film Metti la nonna in freezer

La storia ruota attorno a Claudia, una restauratrice in difficoltà economica che si trova a dipendere dalla pensione della nonna per tirare avanti. Quando la nonna muore improvvisamente, Claudia si trova di fronte a un bivio: affrontare la rovina finanziaria o ricorrere a un’idea tanto bizzarra quanto illegale. Decide così di nascondere il cadavere della nonna nel freezer, continuando a riscuotere la pensione come se la donna fosse ancora in vita.

Le cose si complicano quando nella vita di Claudia entra Simone, un Maresciallo della Guardia di Finanza che, apparentemente per caso, viene coinvolto nelle vicende di Claudia. Simone, maldestro ma ben intenzionato, si innamora della donna, ignaro (o forse non del tutto) della truffa che lei sta portando avanti. La tensione comica del film si basa su questo gioco di inganni e sospetti, con Claudia che vive nel costante timore che Simone possa scoprirla.

Come finisce il film

Il finale di “Metti la nonna in freezer” arriva a un punto di svolta quando Simone sta per arrestare Giorgio Lavecchia, un latitante coinvolto in un’altra indagine. Durante questa operazione, Claudia e le sue amiche cercano di sbarazzarsi del cadavere della nonna, ma la situazione sfugge loro di mano quando il corpo viene accidentalmente perso durante il trasporto.

Quando Simone intercetta Claudia e le sue complici, rivela di essere a conoscenza della truffa da tempo. Tuttavia, decide di non denunciarle, soprattutto perché Claudia è incinta di lui. La scena finale vede la celebrazione del funerale di Augusto, che muore dopo aver scoperto la verità sulla sua amante defunta. La conclusione del film lascia intendere che, nonostante i dubbi morali, Claudia, Simone e le amiche siano tentati di continuare la truffa per far fronte alle difficoltà economiche.