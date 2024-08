Chi è Luana Alonso, atleta che sarebbe stata cacciata dal Villaggio Olimpico?

Luana Alonso, una giovane nuotatrice paraguaiana di 20 anni, è recentemente diventata protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024, non tanto per i suoi risultati sportivi, quanto per questioni extra-sportive. Nata il 19 marzo 2004 ad Asunción, Luana aveva già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 senza lasciare un segno significativo. A Parigi, è stata eliminata nelle batterie dei 100 metri farfalla femminili, ma ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico per altri motivi. Pare che sia stata cacciata perché “creava un ambiente inappropriato”. Sarà stato davvero così?

La carriera e il ritiro

Alonso aveva annunciato il suo ritiro dalle competizioni prima delle Olimpiadi di Parigi, esprimendo il desiderio di concentrarsi sugli studi negli Stati Uniti e proseguire una carriera nel campo scientifico. “Ho nuotato per tantissimo tempo nella mia vita – ha commentato – provo tanti sentimenti per la decisione di smettere. Sono felice che la mia ultima gara sia qui ai Giochi. Chiedo scusa al Paraguay, non è andata come volevo. Ho fatto quello che potevo, nonostante diverse cose che mi erano successe prima. Complessivamente posso dire che sono felice, anche di ritirarmi qui con lo stadio pieno ai Giochi Olimpici”.

L’icona dei Social media

Alonso non è solo una sportiva, ma anche una star dei social media. Con 355.000 follower su Instagram, ha saputo costruire una solida base di fan grazie alle sue foto e ai suoi video, spesso in costume da bagno, dove mostra anche il suo nuovo tatuaggio dei cinque cerchi olimpici sull’inguine, un omaggio alla sua partecipazione ai Giochi. La nuotatrice utilizza i social per comunicare con i suoi fan, come ha fatto per annunciare ufficialmente il suo ritiro dal nuoto: “Ora è ufficiale. Mi ritiro dal nuoto, grazie mille a tutti per il supporto. Scusa Paraguay”.

La controversia Disneyland e la presunta espulsione

L’aspetto più discutibile della sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi è legato alla sua visita a Disneyland Paris. Luana Alonso ha infatti lasciato il Villaggio Olimpico per fare una gita al famoso parco divertimenti, documentando il tutto sui social media. Questa “evasione” ha creato tensioni all’interno della squadra olimpica paraguaiana, portando il Comitato Olimpico a decidere per il suo allontanamento dalle strutture olimpiche. Il comportamento di Alonso è stato giudicato come una distrazione e un potenziale fattore di disturbo per gli altri atleti del Paraguay, determinando così la sua esclusione anticipata dai Giochi.