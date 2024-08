Chi è Raven Saunders, l’atleta che gareggia con la maschera alle Olimpiadi 2024?

Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, tra le atlete più discusse c’è stata Raven Saunders, la pesista statunitense nota non solo per le sue prestazioni atletiche, ma anche per il particolare accessorio che indossa durante le gare: una maschera. Ma chi è Raven Saunders e perché ha scelto di portare questo elemento così distintivo?

Chi è Raven Saunders?

Raven Saunders è nata il 15 maggio 1996 a Charleston, nella Carolina del Sud, Stati Uniti. Oggi ha 28 anni e si è affermata come una delle atlete più promettenti nel mondo del lancio del peso. Con un’altezza di 1 metro e 65 centimetri e un peso di 108 kg, Raven ha un fisico potente e una personalità altrettanto forte. Il suo soprannome “The Hulk” è ispirato a una delle maschere che indossa spesso, e riflette la sua straordinaria forza sia fisica che mentale.

La maschera di Raven Saunders: un simbolo di concentrazione

La maschera che Raven Saunders indossa durante le competizioni ha suscitato molta curiosità. Inizialmente, molti pensavano fosse una misura preventiva contro il Covid-19, ma la verità è ben diversa. Raven ha spiegato che la maschera la aiuta a concentrarsi, riducendo le distrazioni e impedendo interazioni indesiderate durante la gara. Questo accessorio è diventato un elemento imprescindibile della sua routine, al punto che non manca mai nella sua valigia.

Vita privata e impegno sociale

Raven Saunders è una persona che si è sempre battuta per i diritti civili e sociali. Dichiaratamente parte della comunità LGBTQIA+ e identificandosi come persona non binaria, Raven ha affrontato numerose sfide personali, tra cui la depressione e pensieri suicidi. Lo sport è stato il suo rifugio, permettendole di trovare una nuova forza e di rinascere. Proprio per questo, è diventata testimonial della “National Suicide Prevention Lifeline”, un ruolo che sente particolarmente vicino, dato il suo vissuto.

Nonostante una squalifica di 18 mesi che ha messo a rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, Raven è riuscita a ritrovare il suo equilibrio e tornare in gara, indossando la sua maschera e con un obiettivo chiaro: ispirare coloro che lottano per superare le avversità, sia nella comunità LGBTQIA+ che tra le persone che affrontano problemi di salute mentale.

Carriera e traguardi

La carriera di Raven Saunders è costellata di successi. Dal trionfo nei campionati panamericani juniores di Edmonton al primo posto nei campionati nord-centroamericani e caraibici Under 23 di San Salvador, Raven ha dimostrato di essere una forza inarrestabile. La sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio De Janeiro nel 2016, dove si è classificata quinta, e la medaglia d’argento vinta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con un lancio di 19,79 metri, hanno ulteriormente consolidato la sua reputazione.

Un momento memorabile della sua carriera è stato quando, durante la cerimonia di premiazione a Tokyo, Raven ha alzato le braccia formando una X, un gesto simbolico di solidarietà con il movimento LGBTQIA+ e con tutte le persone oppresse.