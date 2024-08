Come Erbe nei Campi: viaggio teatrale tra miti e magia nella Certosa di Bologna

Lo spettacolo “Come Erbe nei Campi”, tenutosi nella suggestiva cornice del cimitero della Certosa di Bologna, è stato un autentico viaggio nel tempo e nello spazio, capace di trasportare il pubblico in un’epoca storica lontana e misteriosa. Protagoniste indiscusse dalla pittrice che accompagna il pubblico con i suoi disegni in un’esperienza tra storia, mito e natura e Dame Verdi, figure affascinanti e intrise di simbolismo.

Tra queste, spiccano figure come la Dama della Passione, la cui presenza evocativa ha saputo incantare il pubblico con la sua intensità emotiva. Da Dafne con Apollo, alla dama della menta, con i suoi legami con l’incantesimo e la stregoneria, ha rappresentato un altro dei personaggi centrali, avvolgendo la serata in un’aura di mistero e magia. E poi c’è stata la figura della donna bendata, nata a Tebe, che ha aggiunto una dimensione ancora più profonda e mitologica alla rappresentazione, quasi come se lo spettatore fosse trasportato in una civiltà antica e distante.

I testi, abilmente composti da Marta Alberghini, hanno intrecciato queste figure in una narrazione che è riuscita a catturare l’immaginazione e il cuore del pubblico. La bravura degli attori nel calarsi in questi ruoli complessi ha fatto sì che ogni personaggio prendesse vita in modo vibrante e memorabile.

L’applauso finale, lungo e caloroso, ha reso omaggio a un’opera che ha saputo coniugare arte, storia e natura in un’unica esperienza sensoriale. Se siete a Bologna ad agosto e desiderate immergervi in un’avventura teatrale indimenticabile, “Come Erbe nei Campi” è sicuramente l’evento che fa per voi. Non dimenticate di portare con voi un cuscino o un plaid per godervi al meglio questa straordinaria visita guidata animata dalle luci del tramonto fino a sera.

Informazioni utili:

Lo spettacolo Come Erbe su Campi è stato organizzato da Teatro Circolare, nato a Bologna nel 2013 e diventata poi associazione culturale nel 2017.

Lo spettacolo è a posti limitati con prenotazione obbligatoria: teatrocircolare17@gmail.com

Katia Di Luna (articolo) e foto (Luca Nicoli)