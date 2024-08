Chiara Ferragni in vacanza da single? Salta il viaggio con Silvio Campara

Dopo il viaggio saltato con Campara, l’imprenditrice digitale ha scelto di partire da sola

Addio al viaggio di coppia in Perù, Chiara Ferragni ha scelto di partire da sola senza il suo presunto flirt Silvio Campara. Stando a quanto anticipato dal giornalista Gabriele Parpiglia su Instagram, l’imprenditrice digitale ha abbandonato le sue borse di lusso, mostrandosi con un enorme zaino in spalla verso una nuova meta. Dopo il viaggio in Grecia con la famiglia, la Ferragni avrebbe intenzione di lasciare la sua Milano per recarsi prima in Corsica, dove la potrebbero raggiungere Francesca e la sorella Valentina con alcuni amici e poi a Ibiza con un gruppo storico di amiche.

Per quale motivo l’imprenditrice avrebbe scelto proprio la Corsica e Ibiza? Secondo Parpiglia, la prima scelta sarebbe ricaduta sull’isola francese, perché è più vicina alla Sardegna e sarebbe più facile per raggiungere i figli, rimasti a casa dell’ex marito Fedez. Ibiza invece potrebbe essere la chiusura di un lungo periodo di vacanze iniziato sette mesi fa, che potrebbero terminare con Amnesia e DC10, i locali più cool dell’isola.

Insomma, ci sarà nuovo amore in vista per Chiara Ferragni? A quanto pare, per ora, il cuore dell’imprenditrice non batterebbe per nessuno se non per Forte dei Marmi e oltre.