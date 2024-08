Gigione cade dal palco durante un concerto: come sta?

Ieri, martedì 20 agosto, una serata di festa a Baia Felice, nel Casertano, si è trasformata in un’avventura per il celebre cantante napoletano Gigione. Durante un’esibizione in piazza, il palco ha ceduto improvvisamente, facendo cadere l’artista da un’altezza di circa un metro. Il pubblico è rimasto con il fiato sospeso mentre il personale di servizio si è precipitato a soccorrere il 79enne cantante.

Le condizioni di Gigione dopo la caduta

Fortunatamente, la caduta non ha avuto gravi conseguenze. Gigione, sebbene scosso dall’incidente, è stato immediatamente portato nel backstage per essere medicato. Dopo aver ricevuto le prime cure, ha deciso di tranquillizzare i suoi fan e ha ripreso l’esibizione interrotta, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria professionalità. Il concerto è stato concluso con successo, nonostante l’incidente si fosse verificato durante la sua celebre “hit” Trapanarella.

Questa mattina, il cantante ha utilizzato i suoi canali social per rassicurare ulteriormente i suoi fan. In un video pubblicato su TikTok, Gigione ha confermato di stare bene, mostrando il suo consueto spirito positivo. “Dopo la caduta libera è continuato il mio spettacolo alla grande. A Baia Felice ci siamo divertiti tutti quanti,” ha dichiarato con un sorriso, intonando alcuni ritornelli dei suoi tormentoni. Ha riportato solo qualche ematoma, ma nulla che possa fermare l’energia del vulcanico artista.

Chi è Gigione

Gigione, il cui vero nome è Luigi Ciavarola, è una figura iconica della musica folk napoletana. Conosciuto per la sua capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico, ha costruito una carriera solida e longeva, partecipando a innumerevoli eventi locali e feste di piazza. Gigione ha ottenuto visibilità anche a livello nazionale, partecipando a una puntata del Maurizio Costanzo Show, e le sue canzoni, come La campagnola, Te sì mangiata ‘sta banana e Trapanarella, sono diventate dei veri e propri tormentoni.

Da metà degli anni novanta, Gigione si esibisce spesso insieme al figlio, noto con il nome d’arte Jò Donatello. Quest’ultimo ha anche condiviso su Instagram un video del proseguimento della serata, documentando come, nonostante la caduta, la serata sia andata avanti all’insegna del divertimento.