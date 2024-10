Ivano Icardi lancia il tour “Plays Unconventional”, un viaggio tra jazz, rock e blues: le date

Ivano Icardi inaugura il tour “Plays Unconventional” dall’11 ottobre 2024: concerti live tra jazz contemporaneo, rock e blues.

Il chitarrista torinese Ivano Icardi darà il via dall’11 ottobre 2024 al suo nuovo tour “Plays Unconventional”, accompagnato da Ruben Bellavia alla batteria e Davide Liberti al contrabbasso. Questo trio di talenti promette di regalare al pubblico un’esperienza musicale unica, fondendo l’arte del jazz con elementi di rock e blues.

Il tour, che partirà da Tortona, proseguirà con altre tappe in città come Torino, Bologna e Olmeneta, offrendo una serie di concerti dal vivo che si distinguono per la loro particolarità: i Live Studio Concerts. In questi eventi, il pubblico avrà l’opportunità di vivere una performance musicale intima, grazie all’acustica perfetta degli studi di registrazione scelti per l’occasione. Icardi ha spiegato: “Suonare così vicino agli spettatori in una sala con un’acustica eccellente crea un momento unico, emozionante sia per chi ascolta che per noi musicisti”, sottolineando l’importanza dell’interazione tra pubblico e artisti.

Il tour si concentrerà principalmente sui brani del suo ultimo album, “Unconventional”, una vera e propria avventura sonora che spazia tra jazz contemporaneo e progressive jazz, con tocchi di blues e rock. Registrato allo Skyline Studio con musicisti di alto livello come Elio Rivagli e Riccardo Fioravanti, questo lavoro mette in luce la versatilità di Icardi e la sua capacità di creare nuove sonorità coinvolgenti e innovative.

“Unconventional” è un album che esprime perfettamente la filosofia musicale del chitarrista: una fusione di melodie accattivanti, ritmi dinamici e improvvisazioni audaci. Icardi, con il suo virtuosismo, guida l’ascoltatore in un viaggio emozionante tra atmosfere intime e momenti di pura energia.

Il calendario del tour è in continuo aggiornamento, ma al momento sono già confermate le seguenti date: