WhatsApp, Halloween si avvicina ed è il tempo degli sticker dell’orrore: ecco come ottenerli

Halloween è alle porte: scopri come scaricare e creare sticker mostruosi e rendere le tue chat su WhatsApp più spaventose che mai.

Ormai sembra essere entrata anche nella nostra tradizione, sebbene fino a qualche anno fa ci fosse una strenua resistenza (da destra, da sinistra, dai cattolici). Parliamo di Halloween, festa proveniente dagli Stati Uniti e ormai a tutti gli effetti una celebrazione internazionale.

E ormai che ci avviciniamo a fine ottobre, Halloween bussa alle porte e con esso arriva (in alcuni, quelli che hanno smesso di resistere) la voglia di seminare un po’ di brivido tra gli amici. WhatsApp, il programma di messaggeria di gran lunga più usato al mondo, si presta alla perfezione per diffondere l’atmosfera più lugubre della festa. Immaginate di trasformare le vostre conversazioni quotidiane in un vero e proprio film dell’orrore, grazie a una vasta gamma di sticker mostruosi e paurosi.

Perché fermarsi ai soliti messaggi di testo quando si possono inviare zucche carnose, fantasmi ululanti o gatti neri che promettono sventura? (Poveri gatti neri, sappiamo tutti che è solo una diceria – evviva i gatti neri!)

Come fare per avere a disposizione un arsenale di sticker da brivido? Semplice! Esistono numerose app che offrono pacchetti gratuiti o a pagamento, con un’ampia varietà di design per accontentare anche i gusti più macabri. Dalle classiche zucche intagliate ai personaggi più iconici dell’horror, passando per creature mitologiche e scenari da incubo, non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Ma la vera magia sta nel creare i propri sticker personalizzati. Diverse piattaforme online e app consentono di dare libero sfogo alla creatività, trasformando le proprie foto o disegni in sticker unici e originali. Potrete così creare un’immagine di voi stessi con un inquietante make-up da zombie, oppure disegnare un mostro personalizzato da condividere con i vostri contatti.

Una volta creati o scaricati i vostri sticker preferiti, integrarli in WhatsApp è facilissimo. Basta seguire pochi semplici passaggi e potrete iniziare a terrorizzare i vostri amici con messaggi spaventosi e divertenti.

Pronti a rendere il vostro Halloween ancora più mostruoso? Scaricate le app, sfogliate i cataloghi e preparatevi a invadere le chat di WhatsApp con una valanga di sticker horror!

E se volete capire nel dettaglio come fare, ve lo spieghiamo di seguito.

Come ottenere gli sticker di Halloween per WhatsApp

Metodo 1: Scaricare pacchetti di sticker

Apri WhatsApp: Avvia l’app WhatsApp sul tuo telefono.

Apri una chat: Vai a una chat individuale o di gruppo.

Accedi agli sticker: Tocca l’icona delle emoji, poi l’icona degli sticker.

Aggiungi un pacchetto di sticker: Tocca il pulsante “+” per aggiungere più pacchetti di sticker.

Cerca Halloween: Cerca “Halloween” o “spettrale” nello store degli sticker.

Scarica: Seleziona il pacchetto di sticker desiderato e tocca “Scarica”.

Metodo 2: Creare sticker personalizzati

Utilizza un’app per creare sticker: Scarica un’app per creare sticker dall’App Store o dal Google Play Store.

Crea sticker: Usa l’app per creare i tuoi sticker usando foto o disegni.

Aggiungi a WhatsApp: Segui le istruzioni dell’app per aggiungere il pacchetto di sticker a WhatsApp.

App di terze parti: Molte app di terze parti offrono una varietà di sticker di Halloween.



Risorse online: Puoi trovare pacchetti di sticker gratuiti online che puoi scaricare e importare in WhatsApp.

Sticker generati dall’IA: Alcune versioni di WhatsApp ti consentono di generare sticker utilizzando l’IA.

Seguendo questi passaggi, puoi facilmente aggiungere sticker di Halloween spaventosi e divertenti alle tue chat di WhatsApp.