Chi è Giovanni Tronchetti Provera, nuovo compagno di Chiara Ferragni?

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, la vita sentimentale di Chiara Ferragni, celebre imprenditrice digitale, sembra avere un nuovo capitolo. Pare proprio che il cuore della Ferragni abbia ripreso a battere per qualcuno di nuovo: Giovanni Tronchetti Provera, figlio dell’imprenditore Marco Tronchetti Provera, figura influente della scena imprenditoriale milanese.

Dopo lo scoop del giornalista Gabriele Parpiglia, il settimanale CHI ha pubblicato immagini esclusive che immortalano Chiara e Giovanni in un incontro romantico presso Villa d’Este, sul suggestivo Lago di Como. I due sono arrivati insieme, a bordo della stessa auto e hanno trascorso alcune ore in una zona riservata della terrazza della villa, lontano dagli sguardi indiscreti dei presenti, ma non abbastanza da sfuggire all’obiettivo dei paparazzi.

La scintilla a Ibiza

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la relazione sarebbe sbocciata proprio durante una vacanza a Ibiza, in seguito alla fine del rapporto della Ferragni con Silvio Campara, CEO di Golden Goose. Parpiglia ha rivelato che Campara, dopo alcuni segnali di distacco, aveva deciso di non partire per un viaggio in Perù con Chiara. Da lì, l’influencer ha deciso di partire da sola, tra Corsica, Sardegna e, infine, Ibiza, dove avrebbe incontrato Giovanni Tronchetti Provera. Proprio durante quel soggiorno, i due avrebbero iniziato a frequentarsi, trovando nell’altro un interlocutore di valore e un consigliere fidato.

L’evoluzione del rapporto

Dopo quell’incontro a Ibiza, il legame tra Chiara e Giovanni si è rafforzato: i due hanno continuato a frequentarsi, costruendo un’intesa sempre più solida. Secondo diverse voci, Chiara avrebbe già presentato Giovanni alla sua famiglia, segnando un ulteriore passo importante nella relazione.

Questa nuova fase della vita sentimentale della Ferragni arriva in un momento delicato, dopo mesi di riflessioni e di turbolenze mediatiche.