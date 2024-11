Chi è Marialuisa Jacobelli, nuova presunta fiamma di Francesco Totti?

Marialuisa Jacobelli, classe 1992 e figlia del giornalista Xavier Jacobelli, è una figura emergente nel mondo sportivo italiano. Nata a Bergamo, ha debuttato nelle tv locali per poi approdare su Top Calcio 24, Dazn e oggi SportMediaset. Ha costruito una carriera come conduttrice e bordocampista, affiancando altre star dello sport come Diletta Leotta e guadagnando più di 1,5 milioni di follower sui social. Tra i momenti salienti della sua carriera si ricorda anche la partecipazione come tentatrice a Temptation Island nel 2020.

Il suo percorso professionale ha recentemente catturato l’attenzione del gossip: le foto pubblicate dal settimanale Gente, che la ritraggono con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, hanno innescato voci su una loro presunta relazione. I due sono stati fotografati insieme in un hotel di Roma, innescando speculazioni sul loro legame. Jacobelli, interrogata sugli scatti, avrebbe lasciato intendere una conferma, dicendo che “due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto”.

L’attenzione mediatica ha coinvolto anche l’ex moglie di Totti, Ilary Blasi, che pare abbia reagito con ironia: in un video pubblicato su Instagram, ha fatto riferimento alla vicenda attraverso una scenetta teatrale di Paolo Camilli, in cui si scherza sul presunto “fantasma” di una nuova fiamma del calciatore.

Marialuisa Jacobelli continua a godere di grande visibilità sia per i suoi successi professionali che per il suo ruolo nelle cronache rosa, dimostrando grande resilienza anche dopo vicende personali difficili, come la denuncia di stalking contro l’ex compagno Francesco Angelini nel 2022.