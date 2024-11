Chi è, quanti anni ha e cosa fa nella vita Akash, figlio di Naike Rivelli? Chi è il padre?

Akash Cetorelli, figlio di Naike Rivelli, vive a San Francisco. Scopri chi è e il significato del suo nome

Akash Cetorelli, figlio di Naike Rivelli e nipote dell’attrice Ornella Muti, è nato nel luglio 1996. A differenza della madre e della nonna, ha scelto di mantenere una vita riservata, lontano dai riflettori. Akash vive e studia a San Francisco, California, dove frequenta l’università, preferendo mantenere un profilo basso anche sui social: il suo account Instagram è infatti privato. Cresciuto con la madre e sostenuto dalla famiglia, Akash conserva con loro un forte legame, nonostante la distanza. Vediamo chi è, cosa sappiamo di lui e qualche curiosità inedita sul suo percorso.

Ma perché questo nome atipico? Scelto dalla madre Naike, il nome “Akash” ha origini sanscrite e significa “cielo”. La Rivelli, in un’intervista, ha spiegato: “Volevo un nome che rappresentasse la bellezza di questo dono che mi è arrivato dal cielo”. Questo nome rappresenta il legame unico tra madre e figlio, creato fin dalla sua nascita e cresciuto con affetto e protezione, anche dai media. La scelta di preservare la riservatezza di Akash è un tratto distintivo della famiglia, che ha preferito non coinvolgerlo nel mondo dello spettacolo durante l’infanzia.

Chi è il padre di Akash, figlio di Naike Rivelli?

Akash è nato dalla breve relazione tra Naike e un suo compagno di scuola, Christian Cetorelli. Anche se i due si sono separati, Christian è rimasto parte della vita del figlio. Akash ha avuto un forte sostegno da entrambe le famiglie, legame dimostrato in particolari momenti, come nel 2016, quando ha condiviso il dolore per la perdita del nonno paterno, Gabriele Cetorelli, un evento che ha segnato profondamente sia lui che sua madre Naike.

Crescendo tra l’Italia e gli Stati Uniti, Akash ha sviluppato una forte passione per le arti visive e il cinema, tanto che ha collaborato a diversi progetti, inclusi alcuni video musicali per la madre. Sebbene Akash non ami esporsi pubblicamente, sembra comunque interessato al mondo dell’arte, condividendo in modo riservato il suo talento e i suoi progetti. Nel 2012 ha realizzato il videoclip della canzone “N-Zoid” di Naike, e di recente ha partecipato alla produzione di un cortometraggio internazionale intitolato True Heart.

Tra Akash e la madre Naike esiste un legame profondo e “simbiotico”, come ha dichiarato la stessa Rivelli: “Siamo cresciuti insieme, lasciarlo andare è stato difficile, ma necessario”. La nascita di Akash ha aiutato Naike a vedere la vita in modo diverso, spingendola a ricostruire il rapporto con la propria madre, Ornella Muti. Il giovane, descritto come “maturo e responsabile”, ha scelto di vivere lontano dai riflettori, mantenendo una riservatezza che rappresenta il punto di equilibrio nella dinamica familiare.

Nonostante la discrezione, Akash mantiene un forte legame con la madre e con la nonna, anche a distanza. In passato ha accompagnato la madre in viaggi e avventure, condividendo qualche foto in sua compagnia, ma ha sempre limitato le apparizioni pubbliche. La sua vita privata è custodita con attenzione, tanto che su Instagram è noto per mantenere il profilo chiuso.