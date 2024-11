Sabato Sera di Fuoco: Grande Fratello a rischio contro Ballando con le stelle?

Con una decisione inaspettata, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di riportare il Grande Fratello al doppio appuntamento settimanale, mettendolo in diretta concorrenza con Ballando con le Stelle su Rai1. Secondo Davide Maggio, i due colossi della televisione italiana si sfideranno, promettendo una “carneficina” per quanto riguarda gli ascolti.

Come sarà il confronto fra i due programmi?

Per Canale 5, il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello è una mossa tattica. Il talent show Tu Si Que Vales di Maria De Filippi chiuderà la stagione eleggendo il vincitore, e dalla settimana successiva non ci saranno puntate speciali. Questo ha lasciato Canale 5 con “le spalle scoperte” nella fascia del sabato sera, spingendo Berlusconi a rischiare, programmando il reality condotto da Alfonso Signorini contro un gigante come Ballando con le Stelle.

La scelta potrebbe sembrare una sfida quasi impossibile: il programma di Milly Carlucci è in ottima forma e, soprattutto nelle fasi finali, tende a registrare ottimi ascolti. Il Grande Fratello è quindi chiamato a “reggere botta” e limitare i danni, anche se il rischio di una netta sconfitta è concreto.

Cosa ci aspettiamo per gli ascolti?

Per molti esperti, il risultato è quasi scontato: Ballando con le Stelle dovrebbe avere la meglio, come è successo anche in passato. La trasmissione di Rai1, infatti, tende a staccare il reality di almeno 10 punti percentuali, un margine difficile da recuperare.

Sarà una battaglia di ascolti che potrebbe rivelarsi un boomerang per il Grande Fratello, rischiando di abbassare la media di questa edizione. Tuttavia, per evitare uno share ancor più basso con un film natalizio, Canale 5 ha deciso di schierare comunque un programma di punta, anche a costo di sacrificare parte del pubblico.

Come reagiranno i telespettatori?

Questa sfida diretta solleverà sicuramente curiosità. Da una parte, Ballando con le Stelle continua ad attirare un pubblico affezionato, con coreografie spettacolari e soprattuto polemiche, tra giudici e concorrenti come quella avvenuta tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Dall’altra, il Grande Fratello offre dinamiche sempre imprevedibili, tra litigi, alleanze e rivelazioni.