Il Gattopardo: le differenze tra la serie Netflix e l’originale di Visconti

La serie Il Gattopardo di Netflix si ispira al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, già adattato nel 1963 nel celebre film di Luchino Visconti. Tuttavia, la nuova produzione introduce alcune significative differenze rispetto sia all’opera letteraria che alla versione cinematografica. Quali sono ? Eccone alcune secondo noi.

1. Struttura narrativa ed espansione della storia

Mentre il film di Visconti raccontava la vicenda attraverso un’unica narrazione cinematografica, la serie Netflix si sviluppa in sei episodi, offrendo più tempo per approfondire i personaggi e le loro dinamiche. Questo consente di esplorare aspetti del romanzo che il film aveva necessariamente sintetizzato, come il passato della famiglia Salina o il contesto politico dell’epoca.

2. Un linguaggio più moderno e ritmi più dinamici

La serie adotta un approccio narrativo più contemporaneo, con dialoghi e uno stile registico che rendono la storia più accessibile a un pubblico moderno. La nuova versione infatti punta su una narrazione più veloce e intensa e una regia più dimanica rispetto al film di Visconti, che manteneva un ritmo lento e solenne.

3. Maggiore attenzione ai personaggi femminili

Uno degli aspetti più innovativi della serie è la maggiore centralità dei personaggi femminili, in particolare Angelica (interpretata da Deva Cassel) e Concetta (Benedetta Porcaroli). Nel film e nel romanzo, le loro storie erano raccontate principalmente attraverso lo sguardo maschile, mentre nella serie vengono approfonditi i loro sentimenti, ambizioni e conflitti interiori.

4. Elementi visivi e ambientazioni più ricche

Grazie agli avanzamenti tecnologici e a un budget consistente, la serie offre una ricostruzione visiva della Sicilia ottocentesca ancora più dettagliata rispetto al film di Visconti. Le riprese sono state realizzate in luoghi iconici come Palermo, Catania e Siracusa, con una fotografia che enfatizza i contrasti tra la decadenza dell’aristocrazia e l’emergere della nuova borghesia.

5. Un’interpretazione più moderna del romanzo

Se Visconti aveva dato alla sua opera un taglio fortemente politico e simbolico, la serie di Netflix cerca di rendere il racconto più vicino alla sensibilità contemporanea, ponendo maggiore enfasi sulle dinamiche familiari e sui conflitti interiori dei protagonisti. Inoltre, viene dato più spazio ai giovani personaggi, rendendo la storia più accattivante per le nuove generazioni.