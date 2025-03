Temptation Island 2025 si farà? Quali sono le possibili date?

Scopri se Temptation Island tornerà nel 2025: tra successo e grandi ascolti vediamo le possibili novità di uno dei reality più amati di Canale 5.

Dal 2005 – con una lunga pausa tra il 2005 e il 2014 – è andato in onda per 13 edizioni: parliamo di Temptation Island, grande classico estivo della tv italiana, condotto da Filippo Bisciglia (ad eccezione della prima edizione, quando era chiamato ancora Vero amore e veniva condotto da Maria De Filippi, e della nona con la conduzione di Alessia Marcuzzi).

L’anno scorso è andato in onda addirittura in due edizioni, in piena estate (tra giugno e luglio) e in autunno (tra settembre e ottobre, per 7 puntate – record assoluto per il reality).

Viene quindi normale chiedersi: Temptation Island 14 si farà? Il reality, da sempre in onda su Canale 5, farà parte dei palinsesti del canale ammiraglia di Mediaset anche in questo 2025? Considerando i risultati sempre positivi in termini di ascolti, è difficile pensare che non vedremo una nuova edizione del programma. Sebbene non si abbiano notizie certe al momento, facciamo un po’ della situazione.

Temptation Island 2025 si farà? E se sì, quando?

Per la prima volta nella sua storia, nel 2024 il celebre programma condotto da Filippo Bisciglia ha raddoppiato gli appuntamenti, regalando agli appassionati una doppia edizione nello stesso anno. Questa scelta ha fatto felici i numerosi fan, che da tempo auspicavano un maggiore spazio per il reality (la cui apparizione estiva nei palinsesti è quasi fugace, come l’estate stessa d’altra parte).

La domanda sorge quindi spontanea: Temptation Island tornerà anche nel 2025? In singola doppia edizione?

Si tratta in realtà di un interrogativo non banale, considerando l’eccezionalità della programmazione dell’anno passato. Negli anni, inoltre, la messa in onda del reality ha subito variazioni e stop imprevisti, con annate in cui il programma non è stato trasmesso per poi fare ritorno in grande stile.

Se c’è un dato certo, è il costante successo del format prodotto da Fascino e la doppia edizione 2024 ha dimostrato che, anche con il bis in pochi mesi, l’interesse del pubblico non è calato, anzi: dati alla mano l’edizione estiva ha ottenuto uno share medio del 29,23% (record assoluto per il programma) e quella estiva il 22,32% (decisamente in linea con le edizioni del passato – e bisogna considerare che in autunno è più difficile ottenere punti percentuali).

Ok, tutto bello, ma Temptation Island 2025 quando potrebbe andare in onda? Ce lo dice l’IA

Supponiamo quindi che almeno una edizione andrà in onda, ma noi ci vogliamo sbilanciare circa l’eventuale bis autunnale.

Abbiamo comunque chiesto all’Intelligenza Artificiale di calcolare quando potrebbero andare in onda le edizioni 2025 del programma, sulla base dei dati delle edizioni precedenti e questo è quanto emerso:

Analizzando le date delle edizioni passate di Temptation Island, notiamo che le stagioni estive iniziano solitamente di martedì o giovedì tra il 24 e il 30 giugno, mentre le edizioni autunnali partono intorno alla seconda settimana di settembre e terminano a ottobre.

Se Canale 5 dovesse mantenere questa programmazione, possiamo ipotizzare che l’edizione estiva del 2025 potrebbe iniziare martedì 24 giugno 2025 o giovedì 26 giugno 2025, con una finale intorno a martedì 29 luglio 2025 o giovedì 31 luglio 2025.

Per quanto riguarda un’eventuale edizione autunnale, seguendo il modello del 2024, potrebbe partire martedì 9 settembre 2025 o giovedì 11 settembre 2025, con una conclusione intorno a martedì 21 ottobre 2025 o giovedì 23 ottobre 2025.

Non ci resta che aspettare per sapere quali saranno le scelte di Mediaset e sentire risuonare la canzone divenuta anthem del programma: Because I love the way you lie. I love the way you lie.