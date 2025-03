Tom Cruise e Ana de Armas: nuova coppia di Hollywood?

Tom Cruise e Ana de Armas sono di nuovo al centro dei riflettori. L’attore 62enne e la star cubano-spagnola di 36 anni, celebre per il suo ruolo in No Time to Die, sono stati avvistati insieme per la seconda volta in un mese, riaccendendo le voci su una possibile love story.

Avvistamento a Londra: arrivo in jet privato

L’ultima apparizione insieme è avvenuta all’eliporto di Battersea, a Londra. Cruise e de Armas sono stati fotografati mentre scendevano da un jet privato, sorridenti e rilassati, in compagnia del regista Doug Liman. L’episodio ha scatenato immediatamente il gossip, ricordando il loro incontro precedente, avvenuto a febbraio in occasione di una cena romantica nel cuore di Soho.

Una cena che ha fatto parlare

Un mese fa, infatti, Tom e Ana erano stati paparazzati a cena in un ristorante londinese, da cui erano usciti con borse piene di avanzi. La loro disponibilità verso i fan per selfie e autografi aveva già alimentato il sospetto di una frequentazione più che amichevole. Dopo la cena, la coppia era salita su un taxi, presumibilmente per rientrare in hotel, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Tom Cruise: single da troppo tempo?

Hollywood ha voglia di vedere Tom Cruise di nuovo innamorato. Dal divorzio con Katie Holmes nel 2012, l’attore è rimasto per lo più single, con solo alcune relazioni mai confermate con Hayley Atwell e Sofia Vergara. Lo scorso anno si era parlato di un flirt con la socialite russa Elsina Khayrova, ma, secondo People, la storia sarebbe finita proprio perché stava diventando troppo seria per i gusti di Cruise.

Ana de Armas: il passato sentimentale della star

Dall’altra parte, Ana de Armas è stata recentemente vista in atteggiamenti affettuosi a Madrid con Manuel Anido Cuesta, che sembra essere il suo nuovo compagno dopo la rottura con Paul Boukadakis, vicepresidente di Tinder. In passato, la de Armas ha anche avuto una relazione molto chiacchierata con Ben Affleck.

Progetto lavorativo o amore nascente?

Secondo fonti vicine ai due attori, Cruise e de Armas starebbero lavorando insieme a un progetto cinematografico. L’attore, noto per la sua attenzione ai dettagli, vorrebbe testare la chimica con Ana per un potenziale sequel di Giorni di tuono. Dunque, nulla di romantico? Forse. Ma non sarebbe certo la prima volta che un amore nascente viene smentito dai diretti interessati…