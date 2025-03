Addio a Nadia Cassini: 5 curiosità sulla diva della commedia sexy all’italiana

Il 18 marzo 2025 si è spenta all’età di 76 anni Nadia Cassini, una delle icone più amate del cinema italiano degli anni ’70 e ’80. Con il suo fascino internazionale e la sua bellezza mozzafiato, è diventata un simbolo della commedia sexy all’italiana, lavorando con grandi attori come Lino Banfi, Renzo Montagnani e Alvaro Vitali.

Ripercorriamo la sua carriera attraverso 5 curiosità sulla sua vita e il suo successo.

1. Non era italiana, ma aveva sangue cosmopolita

Anche se ha trovato la fama in Italia, Nadia Cassini non aveva origini italiane al 100%.

? Il suo vero nome era Gianna Lou Müller ed era nata il 2 gennaio 1949 a Woodstock, negli Stati Uniti.

? Suo padre era un ufficiale tedesco e sua madre aveva origini italiane e francesi.

? Prima di diventare famosa in Italia, ha vissuto tra USA, Francia e Germania, parlando più lingue e frequentando ambienti artistici internazionali.

2. Il successo con “Il Dio Serpente” (1970)

Nadia Cassini è diventata famosa in Italia grazie al film “Il Dio Serpente” (1970), un cult erotico esotico diretto da Piero Vivarelli.

? il film, girato ai Caraibi, la consacrò come icona di sensualità.

? La colonna sonora di Augusto Martelli è ancora oggi una delle più riconoscibili del cinema italiano.

? Grazie a questo film, la sua immagine venne associata a un’idea di sensualità esotica e libera, molto innovativa per l’epoca.

3. Era considerata la rivale di Edwige Fenech

Negli anni ‘70 e ‘80, Edwige Fenech e Nadia Cassini erano le due regine della commedia sexy all’italiana.

? Edwige Fenech aveva un’immagine più elegante e sofisticata, mentre Nadia Cassini era più esplosiva e provocante.

? Nadia si distingueva per il suo sorriso magnetico e per il suo stile più internazionale.

? I loro fan hanno sempre discusso su chi fosse la vera regina del genere, anche se le due attrici non hanno mai avuto una vera rivalità.

4. Si ritirò presto dal cinema per problemi personali

Nonostante il successo, Nadia Cassini si ritirò dalle scene negli anni ‘80.

? Dopo aver partecipato a trasmissioni TV come “Premiatissima” (1983) e “Drive In”, si allontanò dal mondo dello spettacolo.

? Ha avuto problemi personali e difficoltà a esprimersi in italiano, che le hanno impedito di ottenere ruoli più impegnativi.

? Negli anni ‘90 si trasferì negli Stati Uniti, conducendo una vita più riservata.

5. Aveva assicurato il suo famoso lato B

Nadia Cassini era famosa per la sua bellezza esplosiva, tanto che il suo fondoschiena divenne leggendario.

? Si dice che abbia assicurato il suo lato B per una cifra esorbitante, proprio come hanno fatto altre star come Jennifer Lopez.

? Lino Banfi, suo partner in molti film, ricordava spesso questo aneddoto con simpatia.

? Questo dettaglio contribuì a creare un’aura di mito attorno alla sua figura, rendendola un’icona indimenticabile del cinema italiano.