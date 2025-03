Monica Maggioni: tutto sulla sua straordinaria carriera, il suo impegno nel giornalismo e i dettagli sulla sua vita privata.

Monica Maggioni, nata a Milano il 20 maggio 1964, è con ogni probabilità una delle giornaliste italiane più influenti e rispettate. Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la sua carriera è iniziata con una collaborazione al quotidiano Il Giorno nel 1989. Dopo aver frequentato il primo Master di giornalismo radiotelevisivo a Perugia, entra in Rai nel 1993, dove il suo talento e la sua dedizione l’hanno portata a ricoprire ruoli di primo piano nel panorama dell’informazione italiana – fino alla direzione del telegiornale della prima rete di Stato, ma andiamo con ordine.

Monica si è dapprima distinta come inviata di guerra, raccontando eventi cruciali come la seconda intifada in Medio Oriente, le elezioni americane del 2000 e la guerra in Iraq del 2003, durante la quale è stata l’unica giornalista italiana “embedded” con le truppe americane. Da questa esperienza è nato il libro Dentro la guerra, in cui ha raccontato il conflitto dal punto di vista dei militari.

La carriera di Monica Maggioni ha continuato a svilupparsi, quindi, sebbene da dietro una scrivani: dal 2013 ha diretto Rai News 24, trasformando il canale con una maggiore attenzione all’attualità. Tra il 2015 e il 2018 è stata presidente della Rai, un ruolo di grande responsabilità in cui ha promosso iniziative per migliorare la qualità dell’informazione pubblica. Successivamente, è stata amministratore delegato di Rai Com, la consociata del Gruppo Rai che commercializza i diritti dei contenuti della Rai in Italia e nel mondo.

Nel novembre 2021, Monica Maggioni è stata quindi nominata direttrice del Tg1, diventando la prima donna a guidare la principale testata giornalistica della Rai. Durante il suo mandato, ha affrontato / è stata costretta ad affrontare temi di grande rilevanza, tra cui la crisi russo-ucraina. Nel giugno 2023, ha assunto l’incarico di responsabile della “Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa” della Rai, continuando a contribuire all’innovazione dell’informazione pubblica.

Monica Maggioni è sposata? Ha figli?

Sul piano personale, Monica Maggioni è sempre stata estremamente riservata – riuscendo a mantenere privata quella che, per l’appunto, è vita privata.

Non è sposata e non ha figli, e non utilizza profili social, scelta che riflette il suo desiderio di proteggere la propria privacy (esiste un profilo Instagram a suo nome, ma non pare sia lei ad aggiornarlo). Le sue radici affondano in Brianza, dove il padre, Paolino, era sindacalista e imprenditore. L’unico gossip emerso in passato riguarda un presunto legame con Dario Curatolo, art director, in realtà mai confermato.

Oltre alla sua attività giornalistica, la Maggioni – che al momento della stesura del post (marzo 2025) cura In mezz’ora su Rai3 e NewsRoom su RaiPlay e Rai 3 – è docente di Storia dei Conflitti Contemporanei presso l’Università Cattolica di Milano e membro di prestigiosi enti internazionali come la Commissione Trilaterale e la Fondazione Italia USA.

(Post pubblicato il 15 marzo 2022 da Roberto Naccarella, editato con maggiori informazioni e ripubblicato il 28 marzo 2025)