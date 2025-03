Belve: chi saranno gli ospiti della nuova stagione?

Martedì 22 aprile torna Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, pronto a regalare nuove interviste pungenti e senza filtri. La conduttrice ha già avviato le registrazioni e i primi nomi degli ospiti promettono scintille.

Tra i protagonisti della nuova edizione ci sarà Milly D’Abbraccio, figura poliedrica che ha attraversato il mondo dello spettacolo con esperienze da showgirl, attrice di film per adulti e un tentativo, non troppo fortunato, in politica. Insieme a lei, due attori noti per talento e fascino: Raz Degan e Michele Morrone.

Secondo le anticipazioni di Tv Blog, Michele Morrone sarà tra i primi a sottoporsi alle domande taglienti della Fagnani, seguito da Raz Degan, che torna sotto i riflettori di Belve dopo l’intervista a Paola Barale, sua ex storica compagna. Milly D’Abbraccio ha già concluso la sua registrazione presso gli studi Rai di Roma, lasciando presagire un’intervista ricca di spunti interessanti.

Inoltre, si rincorrono voci su possibili interviste a personalità di spicco come la segretaria del PD Elly Schlein e il celebre attore e comico Nino Frassica, sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali.

Belve Crime: il nuovo spin-off di Francesca Fagnani

Oltre alla nuova stagione di Belve, Francesca Fagnani ha annunciato un progetto inedito: Belve Crime, uno spin-off che esplorerà storie criminali e personaggi controversi, mantenendo il tono graffiante che ha reso il format originale un successo. La conduttrice ha confermato l’iniziativa in un’ospitata a TvTalk, lasciando intendere che ci saranno molte sorprese.

L’attesa cresce e il pubblico è pronto per una nuova stagione di interviste. Il 22 aprile su Rai 2 si riapre la tana delle Belve.