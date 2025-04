Un film Minecraft 2 si farà? Il regista in vena di spoiler

Il regista svela dettagli sul possibile sequel di Un film Minecraft. Un personaggio iconico in arrivo: chi è? (E chi lo interpreterà?)

Non è passato nemmeno un fine settimana dall’uscita nelle sale di Un film Minecraft che già si parla di un ritorno sul grande schermo. Il lungometraggio ispirato al celebre videogioco di Mojang ha superato le aspettative al botteghino, incassando più del doppio del budget iniziale in pochissimi giorni (in meno di una settimana dall’uscita, abbiamo superato abbondantemente i 320 milioni di dollari come incassi derivati dalle sale sparse per il mondo – a fronte di un budget da 150 milioni di dollari).

Da sottolineare inoltre l’entusiasmo dei giovani e dei giovanissimi che hanno invaso il web, segno che l’opera ha colpito nel segno e che Un film Minecraft è destinato a diventare una pellicola generazionale tratta da un videogioco generazionale.

E se i numeri parlano chiaro, la domanda sorge spontanea: ci sarà un secondo capitolo?

A fomentare l’ipotesi (laddove sembra ovvio che i risultati al botteghino fanno propendere per una risposta positiva alla domanda succitata) lo stesso regista del film Jared Hess, in un’intervista rilasciata a Deadline.

Il regista statunitense – al primo grande exploit – ha lasciato intendere che un seguito è già in cantiere: “Sarà divertentissimo tornare in quel mondo. I fan si stanno divertendo un mondo”.

Ma non è tutto qui, Hess ha proseguito con dei succosissimi spoiler: nel possibile sequel non ritroveremo solo Steve, interpretato da Jack Black, ma anche un altro volto ben noto a chi conosce Minecraft. “Il personaggio che stiamo introducendo è Alex, l’altro protagonista chiave del gioco. Steve e Alex, è questo il cuore della nuova avventura”. Chi interpreterà Alex? Resta un mistero il nome dell’attrice che interpreterà il nuovo personaggio.

Hess ha quindi parlato del film in assoluto, sottolineando come voglia rappresentare un fedele omaggio a un universo fatto di invenzione e condivisione: “Abbiamo cercato di rispettare le regole del gioco. Qualsiasi cosa costruivamo nel film, avrebbe potuto essere replicata nel mondo di Minecraft”.

E proprio per mantenersi fedeli al videogioco, la sfida è stata quella di creare una storia in un mondo senza trama predefinita: “Non c’è una narrazione fissa. Minecraft è un mondo aperto, e ogni giocatore ci inserisce la propria storia, i propri percorsi e avventure. Allora ci siamo detti: celebriamo ciò che amiamo. Prendiamo le creature più iconiche e costruiamoci attorno un fumetto d’avventura epica”.