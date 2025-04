E’ scomparsa Valentina Tomada, attrice de Il Paradiso delle Signore: 5 curiosità su di lei

Il mondo della televisione italiana perde un altro volto amato: Valentina Tomada, attrice apprezzata per il ruolo di Palma Rizzo nella soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore, si è spenta all’età di 55 anni. La notizia è stata diffusa con dolore dalla collega Emanuela Grimalda, che le ha dedicato parole struggenti sui social: “Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà…”.

La sua scomparsa arriva a poche settimane da quella di Pietro Genuardi e da qualche giorno quella di Andrea Savorelli, anch’essi interpreti della serie, lasciando un senso di vuoto tra i fan e nel mondo dello spettacolo.

1. Un volto familiare della fiction italiana

Valentina non era solo Palma in Il Paradiso delle Signore. La sua carriera è stata lunga e variegata, con ruoli in serie amate come Provaci Ancora Prof, Don Matteo, Un Passo dal Cielo, e in soap come Incantesimo, Vivere e CentoVetrine. Era una presenza costante e rassicurante per il pubblico italiano.

2. La sua passione nascosta per la cucina

Tra le mura domestiche, Valentina coltivava una grande passione per la cucina e l’accoglienza. “Mi piace cucinare”, raccontava, arrivando persino a organizzare cene per numeri decisamente ambiziosi: “L’ultima volta ho esagerato: 58 persone a cena…”. La sua casa era un luogo di condivisione e convivialità: “Adoro chiacchierare con i miei amici, invitarli a casa, condividere gusti e idee”.

3. Amava il teatro tanto quanto la TV

Oltre alla televisione, Valentina era innamorata del palcoscenico. Aveva lavorato in diverse produzioni teatrali, dove dava il meglio di sé, regalando al pubblico performance intense, ironiche e sempre sincere.

4. Aveva aperto un blog

Oltre alla recitazione, Valentina nutriva un amore profondo per la scrittura. Aveva aperto un blog personale dove condivideva pensieri, riflessioni, racconti e frammenti di vita quotidiana, spesso tono intimo e poetico.

5. Un’anima libera e ribelle

Valentina non ha mai cercato il consenso a tutti i costi. Era una donna libera, che diceva ciò che pensava e viveva con passione ogni ruolo, ogni esperienza. Non temeva di mostrarsi vulnerabile, e proprio per questo era forte.