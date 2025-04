The Couple: un reality già a rischio chiusura?

The Couple, partito da pochi giorni, sembra già dover affrontare la sua prima crisi. Il nuovo reality di Canale 5, affidato alla conduzione di Ilary Blasi, pare non aver conquistato il pubblico come sperato, sollevando dubbi e perplessità sul suo futuro fin dal primo appuntamento.

Dopo una sola settimana dalla messa in onda, gli ascolti raccontano una realtà in salita, ben lontana dai numeri da boom che ci si aspettava alla vigilia. A pesare, probabilmente, è stata la forte somiglianza con il Grande Fratello, appena concluso con risultati poco entusiasmanti. Un tempismo forse infelice: il pubblico della TV generalista, reduce da mesi di reality, avrebbe forse preferito un’offerta d’intrattenimento differente, più leggera o completamente nuova.

Un format troppo familiare?

Sebbene The Couple punti a distinguersi, l’ombra lunga del GF si fa sentire. Dinamiche simili, setting chiuso, telecamere sempre accese e confessionali continui: il rischio di “già visto” è alto. A ciò si aggiunge un cast che, al momento, non sembra aver acceso particolari entusiasmi né fatto breccia nel cuore degli spettatori.

Ilary Blasi come se la caverà?

Per Ilary Blasi, chiamata ancora una volta a rianimare un format in affanno, la sfida è impegnativa. Dopo L’Isola dei Famosi, anche qui si trova a dover tenere in piedi una nave che scricchiola. Il suo stile ironico e diretto può rappresentare una risorsa preziosa, ma molto dipenderà dalle prossime settimane.

Il futuro è incerto

La produzione starebbe già valutando alcune modifiche per ravvivare il programma: ingressi a sorpresa, twist di coppia, e una gestione più “spinta” delle dinamiche interne. Ma il pubblico saprà essere paziente?

In un palinsesto sempre più affollato e competitivo, The Couple è chiamato a dimostrare di poter sopravvivere – e magari distinguersi – senza diventare solo un clone del reality che l’ha preceduto.



Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Instagram

Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Google News