Uno schiaffo in diretta TV: scene così al Grande Fratello non si sono mai viste

Momento inaspettato al Grande Fratello di un paese a noi vicino: una scena violenta sconvolge spettatori e concorrenti.

Di scene poco edificanti, nel corso delle molteplici edizioni del Grande Fratello, ne abbiamo viste a iosa, a partire dalla reazione smisurata di Filippo Neri Flaccomio Nardi Dei, il “nobile” protagonista per 13 giorni della seconda edizione del grande fratello che uscì dal reality dopo una storica sfuriata causata da profondo tabagismo (con Nardi che intimava al GF – alla produzione – di avere un pacchetto di sigarette, urlando con accento britannico: “Dove sono le sigarette?”).

Non andremo a menzionarne altre, perché quella di cui vi parleremo di seguito non ha alcun precedente e paragone: è avvenuto in un paese vicino al nostro e si tratta di un vero e proprio caso di aggressione fisica.

Grande Fratello, stavolta si è arrivati all’aggressione fisica

Il fatto è avvenuto in Albania, dove sta andando in onda la quarta edizione del Grande Fratello VIP locale (siamo ad un passo dalla fine di questa edizione: nella casa ci sono gli ultimi quattro inquilini): ebbene, uno dei momenti più gravi nella storia del format si è consumato sabato sera (12 aprile 2025) in diretta, quando il concorrente Jozi Marku ha colpito con un violento schiaffo Gjesti, causando un vero e proprio momento di shock (le immagini, che vi proponiamo fra qualche riga, sono effettivamente forti).

Dopo il gesto violento, Jozi – che era stato eliminato – ha urlato con rabbia: “Nessun figlio di puttana mi apre la porta! Chi la apre? Merda! Mi dispiace di aver partecipato a questo gioco pieno di persone false”. Le sue parole, cariche di tensione e disprezzo, hanno aumentato la tensione all’interno della casa, dove erano rimasti gli ultimi inquilini – tra cui Gerta ed Egli che sono stati i primi a intervenire per soccorrere Gjesti, che è successivamente apparso in confessionale con un evidente livido all’occhio.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. Le immagini – pubblicate sui social – hanno suscitato un’ondata di indignazione e hanno fatto il giro del web, dove il gesto è stato condannato con fermezza, chiedendo che non venga più dato spazio all’uomo, che nella vita fa il cantante (e ha un discreto successo, con alcune canzoni su YouTube con qualche milione di view all’attivo).

Jozi è stato scortato quindi scortato fuori dalla casa dalle forze dell’ordine e adesso rischia conseguenze legali. Intanto, la sorella di Gjesti ha rotto il silenzio, ringraziando pubblicamente per il sostegno ricevuto: “Siamo grati per il vostro affetto e supporto”.

Nel frattempo, la scena continua a fare il giro del web e noi ve la proponiamo di seguito.

Per concludere, e ad onor del vero, ci preme sottolineare non sia la prima occasione in cui al Grande Fratello albanese si arriva al contatto fisico, ma stavolta la violenza del gesto ha superato ogni limite.