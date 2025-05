Come funziona l’Eurovision Song Contest 2025?

L’Eurovision Song Contest 2025 è uno degli eventi musicali più attesi d’Europa (e non solo), capace di unire nazioni, culture e stili musicali in un’unica grande competizione internazionale. Ogni anno, decine di Paesi si sfidano con canzoni originali, nella speranza di vincere il trofeo e portare l’evento nella propria nazione l’anno successivo. Ecco come funziona, nel dettaglio, l’edizione 2025.

1. Paesi partecipanti

Nel 2025, l’Eurovision coinvolge oltre 35 Paesi, principalmente membri dell’European Broadcasting Union (EBU). Possono partecipare anche nazioni non strettamente europee, come l’Australia, che è membro associato.

I cosiddetti “Big Five” (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) accedono direttamente alla finale, poiché sono i principali finanziatori dell’evento. Anche il Paese vincitore dell’edizione precedente si qualifica automaticamente alla finale.

2. Le semifinali

Gli altri Paesi partecipano a due semifinali, generalmente organizzate nei giorni precedenti alla finale. In ciascuna semifinale, 10 Paesi si qualificano, in base a un sistema misto di voto popolare (televoto) e giurie nazionali.

Quindi, nella finale ci saranno:

i 10 qualificati dalla prima semifinale,

i 10 della seconda semifinale,

i 5 membri del “Big Five”,

e il Paese ospitante (se non già incluso tra i Big Five).

In totale, si arriva a circa 26 finalisti.

3. Il sistema di votazione

La fase finale prevede un sistema di voto doppio:

50% del punteggio proviene da giurie professionali, composte da esperti musicali in ogni Paese partecipante;

50% dal televoto internazionale, espresso dal pubblico a casa tramite app, telefono o SMS.

Ogni Paese assegna punti da 1 a 12 (escludendo i numeri 9 e 11) ai propri preferiti — non si può votare per il proprio Paese. La somma dei punti determina la classifica finale.

La novità degli ultimi anni (inclusa l’edizione 2025) è che anche il televoto “resto del mondo” ha un peso: persone in Paesi non partecipanti possono votare, e il totale dei voti viene considerato come se fosse quello di un Paese aggiuntivo.

4. Il ruolo della scenografia e delle performance

L’Eurovision è noto anche per la sua grande spettacolarità. Ogni artista, infatti, ha a disposizione pochi minuti per convincere pubblico e giuria con una performance che unisce musica, luci, effetti speciali e coreografie. L’ordine di esibizione è deciso dagli organizzatori per garantire varietà e spettacolo.

5. Il vincitore e cosa succede dopo

Il Paese che riceve il punteggio complessivo più alto vince l’Eurovision Song Contest. Oltre al prestigio internazionale, ottiene il diritto (non obbligo) di ospitare l’edizione dell’anno successivo. Per esempio, se vincesse l’Italia, la RAI potrebbe organizzare l’evento 2026 in una città italiana.