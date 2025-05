Chi era Samuel French, attore scomparso a 45 anni e scoperto da Scorsese?

Samuel French, attore noto per i suoi ruoli in Killers of the Flower Moon e Fear the Walking Dead, è scomparso all’età di 45 anni. La notizia della sua morte è stata confermata da Paul Sinacore, amico e regista, che lo aveva recentemente diretto nel suo ultimo lavoro, Towpath, attualmente in fase di post-produzione.

Sinacore ha voluto rendere omaggio all’uomo e all’artista con parole sentite: “Samuel era un caro amico e un attore incredibile. Nel ruolo del detective Bernard Crooke in Towpath ha dato tutto sé stesso e si vedeva. Aveva un’intensità rara, un fuoco per la recitazione che ardeva in ogni scena: senza filtri, senza paura”. Ha poi aggiunto, con dolore: “Vorrei solo che avesse potuto vedere il montaggio finale. Era unico nel suo genere e rimarrà per sempre nei nostri cuori. Il mio pensiero va alla sua famiglia, in particolare a sua figlia, che amava profondamente”.

Samuel French era nato in Texas e aveva debuttato in televisione con il ruolo di Gavin McDonough nella miniserie Texas Rising, accanto a nomi come Jeffrey Dean Morgan, Ray Liotta e Brendan Fraser. In seguito, aveva interpretato Ben in un episodio della serie Fear the Walking Dead su AMC. Il riconoscimento internazionale era arrivato con Killers of the Flower Moon, dove aveva interpretato l’agente CJ Robinson, recitando al fianco di Robert De Niro sotto la direzione di Martin Scorsese.

Negli ultimi anni, French aveva combattuto contro il cancro, affrontando la malattia con coraggio e determinazione, continuando a lavorare finché le forze glielo avevano permesso.