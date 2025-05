Chi è Stefania Corona, ex moglie di Alvaro Vitali? “Mi sono sentita nell’ombra”

Stefania Corona è una cantautrice e attrice italiana, nota per essere stata moglie dell’attore Alvaro Vitali, celebre per il ruolo di Pierino nella commedia italiana. Ultimamente, è al centro della cronaca rosa per le sue dichiarazioni riguardo il matrimonio al capolinea con l’attore. “Siamo stati una coppia. Poi lui pensava molto a se stesso e mi sono sentita nell’ombra” ha dichiarato l’attrice.

Nata a Montréal nel 1961 da genitori italiani, Stefania si trasferì a Roma durante l’infanzia, crescendo nel quartiere di Monteverde Vecchio. Fin da giovane, mostrò una forte passione per la musica, ispirata dal padre batterista e da artisti come Mia Martini. A 13 anni scriveva già le sue prime canzoni. Dopo essersi diplomata al Conservatorio in chitarra classica e pianoforte, intraprese una carriera musicale che la portò a esibirsi in locali romani e a partecipare a trasmissioni televisive come “Buona Domenica” e il “Maurizio Costanzo Show”.

Oltre alla musica, Stefania ha avuto esperienze nel mondo del cinema, recitando in film come “Ladri di barzellette” (2004), “Impotenti esistenziali” e “Se lo fai sono guai” . Nel 2021, ha partecipato al talent show “The Voice Senior”, esibendosi con il brano “I’m Outta Love” di Anastacia, ma non è riuscita a superare le selezioni.

Stefania incontrò Alvaro Vitali nel 1997. All’epoca, Stefania era già madre di una figlia, Sara, mentre Vitali era divorziato e padre di Ennio. La loro relazione si consolidò nel tempo, culminando nel matrimonio nel 2006 . Insieme, hanno collaborato artisticamente, portando in scena spettacoli che univano musica e comicità, esibendosi in Italia e all’estero.

Stefania ha avuto un ruolo significativo nella vita di Alvaro, soprattutto durante i periodi difficili della sua carriera. Dopo il successo dei film di Pierino, Vitali attraversò una fase di depressione e isolamento. In diverse interviste, ha riconosciuto che Stefania lo ha aiutato a superare quei momenti, incoraggiandolo a tornare sul palco e a riprendere l’attività artistica.