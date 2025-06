Che fine ha fatto Barbara d’Urso? La conduttrice rompe il silenzio

Che fine ha fatto Barbara d’Urso? È la domanda che si fanno in molti da mesi, da quando la storica conduttrice ha lasciato Mediaset in circostanze ancora poco chiare. Dopo anni di presenza fissa nel palinsesto televisivo, tra Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, la sua improvvisa sparizione dal piccolo schermo ha lasciato un vuoto tra i fan.

Finalmente, a distanza di tempo, Barbara ha deciso di raccontare la sua verità in una nuova intervista rilasciata al settimanale Sette de Il Corriere della Sera. Le sue parole sono state riportate anche dal giornalista Giuseppe Candela su Twitter, accendendo nuovamente i riflettori su una delle protagoniste più discusse e amate della televisione italiana.

“Dopo Mediaset, il gelo”: il racconto di un’uscita dolorosa

Nell’intervista, Barbara d’Urso confessa senza filtri il dolore provato dopo l’uscita da Mediaset:

“Fino al giorno prima ricevevo 200 messaggi al giorno, il giorno dopo 10, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti.”

Un cambio drastico, quasi uno shock. La conduttrice ammette di aver vissuto un momento molto difficile, tanto da decidere di lasciare l’Italia per un periodo:

“Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. In questi due anni ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto.”

Vita lontano dai riflettori (ma non troppo)

Durante la sua assenza dalla TV, Barbara non è però rimasta con le mani in mano. Si è dedicata ad altri progetti, è rimasta attiva sui social e ha continuato a coltivare il rapporto con i suoi fan, che non hanno mai smesso di seguirla e sostenerla. Ma il ritorno in televisione? È ciò che tutti si chiedono.

Negli ultimi mesi, le indiscrezioni su un possibile ritorno in Rai si sono fatte sempre più insistenti. Si parla di un nuovo programma pomeridiano, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Barbara, come sempre, lascia parlare i fatti più che le parole.

Il futuro? Ancora tutto da scrivere

Nel frattempo, i fan restano con il fiato sospeso: il ritorno in TV di Barbara d’Urso è solo questione di tempo? La sensazione è che qualcosa si stia muovendo. E che, come spesso accade con lei, il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.