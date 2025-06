Che fine ha fatto Madame? La cantante rompe il silenzio

Che fine ha fatto Madame? È la domanda che si stanno ponendo tanti fan e non solo. Dopo il suo ultimo album L’Amore, pubblicato nel marzo del 2023, la giovane artista è praticamente sparita dalla scena musicale attuale. A oltre due anni di distanza da quell’uscita, qualcuno glielo ha fatto notare – forse con toni insistenti o critici – e la risposta di Madame non si è fatta attendere. Non con un singolo, né con un annuncio, ma con una serie di Instagram stories cariche di sincerità e rabbia artistica.

“Non sopporto chi prende la musica come una macchina da soldi, chi lavora 24/7 anche a cose non ispirate e vuote di contenuto per piazzare o grattare da tutti. Lasciate in pace l’espressione artistica, fatela respirare. Basta intasarla di m***a, non è un c***o Preferisco essere dimenticata perché non pubblico piuttosto che essere dimenticata perché sono scarsa.” ha affermato la cantante classe 2002.

Madame ha anche condiviso un video di Lauryn Hill, risalente al 2000, in cui l’artista spiegava di non riuscire più a creare perché non stava vivendo abbastanza. Una riflessione in cui Madame si riconosce appieno.

“Non posso creare se non vivo. Non sono una macchina da hit.”

Non è sparita, è solo in “silenzio creativo”

Madame non è sparita. È semplicemente in silenzio creativo. Un silenzio che oggi sembra quasi un atto di ribellione in un mondo musicale dove “uscire spesso” conta più che avere qualcosa da dire. È una scelta rischiosa, certo, ma anche profondamente coerente con l’identità di un’artista che ha sempre puntato più sull’intensità che sulla quantità.

Quando tornerà?

Se c’è una certezza, è che quando Madame tornerà, lo farà come ha sempre fatto: senza filtri, con sostanza, e con la forza delle sue parole. Nel frattempo, la sua assenza è un messaggio in sé. E in un mondo che ha paura del silenzio, il suo vale più di mille canzoni.