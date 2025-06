Belve Crime: cosa sappiamo del nuovo programma di Francesca Fagnani

Dopo il successo di Belve, Francesca Fagnani lancia su Rai 2 un nuovo programma: Belve Crime. Questo spin-off si concentra su interviste esclusive a persone coinvolte in casi di cronaca nera, offrendo uno sguardo profondo nella mente di chi ha vissuto o perpetrato il male.

Un format che esplora il lato oscuro

Belve Crime si distingue per il suo approccio diretto e senza filtri. Fagnani intervista colpevoli, sospettati e testimoni di crimini che hanno segnato l’Italia, con l’obiettivo di comprendere le motivazioni e le dinamiche dietro questi eventi. Il programma si propone come un viaggio nella psiche umana, affrontando temi complessi con sensibilità e rigore giornalistico.

Debutto con un’intervista esclusiva

La prima puntata, in onda martedì 10 giugno alle 21:20 su Rai 2 e disponibile su RaiPlay, vedrà come ospite Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. L’intervista, registrata nel carcere di Bollate, promette di offrire nuove prospettive su un caso che ha profondamente colpito l’opinione pubblica italiana.

Un’eredità giornalistica

Francesca Fagnani, nota per il suo stile incisivo, ha una lunga esperienza nel giornalismo d’inchiesta, avendo lavorato su temi legati alla criminalità organizzata e alle carceri minorili. La giornalista continua con Belve Crime questa tradizione, offrendo al pubblico un programma che unisce approfondimento e narrazione coinvolgente.

Dove e quando seguire Belve Crime

Belve Crime andrà in onda ogni martedì alle 21:20 su Rai 2, con le puntate disponibili anche su RaiPlay. Il programma si inserisce nel filone del true crime, offrendo un nuovo punto di vista su storie che hanno segnato la cronaca italiana.