Temptation Island 2025: nuova location e novità dell’edizione

L’estate 2025 segna un cambiamento significativo per Temptation Island, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Dopo undici edizioni ambientate presso l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, la produzione ha deciso di trasferire le riprese in Calabria, precisamente al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Il Calalandrusa Resort offre un ambiente suggestivo, immerso in cinque ettari di vegetazione mediterranea e affacciato sul Mar Ionio. La struttura dispone di piscine panoramiche, ristoranti con cucina locale, solarium e aree relax, creando l’atmosfera ideale per le dinamiche del programma

Inizio delle Riprese e Programmazione

Le riprese dell’edizione 2025 sono iniziate tra il 2 e l’8 giugno e dureranno 21 giorni, seguendo la formula tradizionale del programma . La messa in onda è prevista per giovedì 3 luglio 2025, in prima serata su Canale 5

Cast e Partecipanti

Al momento, i nomi ufficiali delle coppie partecipanti non sono stati annunciati. Tuttavia, circolano indiscrezioni su possibili partecipazioni di volti noti provenienti da altri programmi televisivi. Tra le diverse voci è presente quella sulla presenza di Amal Kamal, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che potrebbe partecipare al programma come tentatrice. Per quanto riguarda le coppie invece, potrebbero esserci Giuseppe e Rosanna, coppia di Uomini e Donne che quest’anno è stata una delle protagoniste del trono over.

Altri nomi che circolano sono quelli di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, altra coppia uscita dal dating show di Maria De Filippi. Sono fidanzati da più di un anno ed sono sempre più uniti e felici con il sogno di avere un figlio.

Ritorno alla Formula Originale

Dopo le due edizioni del 2024, quella del 2025 di Temptation Island tornerà alla formula originale con una sola stagione estiva. Il programma manterrà il focus su sei coppie non sposate e senza figli, che metteranno alla prova la loro relazione vivendo separate per tre settimane in compagnia di tentatori e tentatrici

Temptation Island 2025 promette di offrire nuove emozioni e colpi di scena con i cambio location, mantenendo l’essenza che ha reso il programma un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano.