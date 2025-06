Cornetto Battiti Live 2025: cast, data d’inizio e tappa del festival

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: dal 18 al 22 giugno 2025, il lungomare di Molfetta si trasformerà nella capitale della musica italiana. Questo è merito del Cornetto Battiti Live, il festival musicale estivo più atteso del Sud Italia condotto da Ilary Blasi e Alvin. L’evento, organizzato da Radionorba, promette di regalare cinque serate di spettacolo con un cast della scena musicale italiana del momento e non.

Un palco sul mare, oltre 170 esibizioni

L’edizione 2025 si preannuncia come una delle più ricche e spettacolari di sempre. Saranno infatti oltre 170 le performance previste durante le cinque giornate della kermesse, in un mix travolgente di generi musicali, generazioni e culture. Sul palco si alterneranno alcune delle voci più amate del panorama italiano e internazionale, per un’esperienza che unisce musica, estate e passione.

Il cast ufficiale: tra novità e grandi ritorni

Il cast annunciato è un vero e proprio firmamento di stelle della musica. Tra gli artisti già confermati spiccano nomi che da anni dominano le classifiche e il cuore del pubblico:

Achille Lauro , l’eclettico e poetico performer romano

, l’eclettico e poetico performer romano Alessandra Amoroso , voce e presenza immancabile nei grandi eventi live

, voce e presenza immancabile nei grandi eventi live Alfa , tra le rivelazioni della nuova generazione

, tra le rivelazioni della nuova generazione Alexia , icona pop anni ’90 e sempre amatissima

, icona pop anni ’90 e sempre amatissima Anna Tatangelo , tra tradizione e pop contemporaneo

, tra tradizione e pop contemporaneo Annalisa , regina del pop italiano attuale

, regina del pop italiano attuale Aka 7EVEN , volto giovane e talento emergente

, volto giovane e talento emergente Baby K , regina dei tormentoni estivi

, regina dei tormentoni estivi Benji & Fede , amato duo pronto a far cantare i fan

, amato duo pronto a far cantare i fan Boomdabash , portabandiera del sound reggae-pop salentino

, portabandiera del sound reggae-pop salentino Coez , tra rap e cantautorato

, tra rap e cantautorato Eiffel 65 , per un tuffo nelle sonorità dance degli anni 2000

, per un tuffo nelle sonorità dance degli anni 2000 Emis Killa , voce del rap italiano

, voce del rap italiano Ermal Meta, autore e interprete di grandi emozioni

E ancora: Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Ghali, Gigi D’Alessio, Irama, Irene Grandi, Jo (elenco in aggiornamento).

Un evento da vivere anche in TV e streaming

Come da tradizione, il Battiti Live 2025 sarà trasmesso in differita su Italia 1, permettendo anche a chi non potrà essere presente a Molfetta di godere dello spettacolo. Saranno inoltre disponibili contenuti esclusivi, backstage e interviste via streaming e social, per un’esperienza immersiva a 360 gradi.

La musica che unisce

Battiti Live non è solo un concerto: è un rito collettivo, un momento in cui musica, estate e territorio si fondono in una festa popolare. Un’occasione per scoprire Molfetta, la sua bellezza sul mare e la sua energia contagiosa.