Quanto guadagnano i naufraghi dell’Isola dei famosi 2025?

Anche per l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, i riflettori non sono puntati solo sulle sfide tra i naufraghi o sulle dinamiche di sopravvivenza. Uno degli aspetti che più incuriosiscono il pubblico riguarda i cachet dei concorrenti: quanto guadagnano davvero i vip per ogni settimana passata sull’isola? Le cifre, come ogni anno, fanno discutere. Dagospia e altre fonti ben informate hanno svelato i retroscena economici dello show, offrendo uno spaccato interessante su quanto Mediaset sia disposta a investire per garantirsi ascolti e spettacolo.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi – ripreso da Dagospia, Libero, DiLei e altre testate – i compensi settimanali dei concorrenti più in vista sono tutt’altro che modesti:

Mario Adinolfi : sarebbe il più pagato, con circa €15.000 a settimana

Patrizia Rossetti : seguirebbe con circa €12.000 a settimana

Loredana Cannata: percepirebbe intorno agli €8.000 a settimana

Altre fonti di gossip (es. Biccy) aggiungono contesti rilevanti, come i compensi di concorrenti meno noti, che si aggirerebbero su poche centinaia di euro a settimana, a seconda della notorietà.

Confronto con le passate edizioni

Questi importi rappresentano un significativo aumento rispetto al passato. Nella precedente edizione (2023), il cachet più alto – quello dell’ex concorrente Marco Mazzoli – si attestava intorno ai €6.000 a settimana. Anche per i non famosi del Grande Fratello, i guadagni si fermavano spesso tra i €50 e 80 al giorno, molto al di sotto rispetto ai vip.

Montepremi finale

Oltre al cachet, il vincitore si aggiudicherà un montepremi di €100.000 in gettoni d’oro, che in passato è stato anche devoluto in parte in beneficenza, come avvenuto l’anno scorso con Aras ?enol (autore di un gesto benefico all’epoca).

Mediaset ha chiaramente puntato forte sul cast di questa XIX edizione, investendo cifre considerevoli per candidati in grado di generare dinamiche interessanti – come Mario Adinolfi – in un’edizione che premia la spettacolarità, nonostante critiche e dibattiti su ascolti e costi.

Queste indiscrezioni tracciano un quadro inedito: cachet dai €8.000 ai €15.000 a settimana per i vip, rispetto a cifre simboliche per i meno noti. Un’escalation cospicua, che racconta molto della strategia e del clima competitivo de L’Isola dei famosi 2025.