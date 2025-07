Chi era Michele Noschese, in arte Godzi, morto a Ibiza in circostanze misteriose?

Il mondo della musica elettronica piange la scomparsa di Michele Noschese, in arte DJ Godzi, morto a soli 35 anni sull’isola che per un decennio era diventata la sua casa: Ibiza. La notizia della sua morte, avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2025, si è diffusa rapidamente tra i locali e i club della Isla Blanca, lasciando amici e famigliari tra lo sgomento.

Michele Noschese, nato l’8 agosto 1989 a Napoli e laureato in Economia, era arrivato a Ibiza una circa decina di anni fa, trasformando la passione per la musica in un’identità artistica forte, riconoscibile e apprezzata. Il DJ, producer e performer poliedrico aveva fatto della techno e della house il suo linguaggio espressivo, diventando un volto noto nella scena elettronica dell’isola.

Ma dietro ai mixer e alle luci stroboscopiche dei club, si celava anche una storia personale intensa. Prima di diventare DJ Godzi, Michele aveva vissuto un’altra vita: quella da calciatore in Svizzera. Un passato sportivo che ha poi lasciato spazio al richiamo delle consolle, dei beat pulsanti e dei festival notturni. “Godzi”, spiegava in una rara intervista nel 2023, era un soprannome nato dalla sua infanzia: “Deriva dai miei movimenti ‘godzilleschi’, e Godzi è il diminutivo di Godzilla, il mio idolo da bambino”.

Dietro l’artista, c’era un uomo riservato, che preferiva far parlare la musica al posto delle parole. Un creativo autentico, lontano dalle logiche del divismo, sempre circondato da amici e colleghi, ma molto attento a proteggere la propria vita privata.

La morte di Michele Noschese resta però avvolta nel totale mistero. La famiglia, rimasta in Italia, è incredula e chiede verità. Secondo alcune testimonianze, DJ Godzi sarebbe stato coinvolto in un violento episodio con la polizia locale poco prima del decesso, un particolare che apre scenari inquietanti e che le autorità dell’isola stanno ora cercando di chiarire con un’indagine ufficiale. Nessuna versione definitiva è stata ancora resa pubblica.

La notizia ha colpito al cuore tutta la comunità musicale di Ibiza, dove Michele era diventato un punto di riferimento. Molti artisti locali e internazionali hanno espresso il loro cordoglio sui social, ricordandolo come “un’anima pura, un talento vero, un fratello della notte”.

L’assenza di DJ Godzi si farà sentire nei club, nei festival e nei cuori di chi lo ha conosciuto anche come persona. La sua musica, però, continuerà a vivere nei set registrati, nei ricordi condivisi e nella passione che aveva saputo trasmettere a chiunque lo ascoltasse.