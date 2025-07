Ozzy Osborne è morto: perché era famoso e le sue migliori canzoni

Il mondo della musica è in lutto: è scomparso all’età di 76 anni Ozzy Osborne, frontman dei Black Sabbath, band pioniera dell’heavy metal fondata nel 1968. Ozzy contribuì a creare un genere nuovo, oscuro e rivoluzionario.

Nel 1979, dopo essere stato allontanato dai Black Sabbath per problemi legati all’abuso di alcol e droghe, Ozzy intraprese una fortunata carriera solista. Il suo primo album, Blizzard of Ozz (1980), conteneva brani cult come “Crazy Train” e “Mr. Crowley”. In passato collaborò con leggendari chitarristi come Randy Rhoads, Zakk Wylde, e Tony Iommi (nei suoi ritorni con i Sabbath).

Nel 2002 Ozzy diventò una celebrità globale grazie al reality “The Osbournes” su MTV, che mostrava la sua vita quotidiana (caotica e divertente) con la moglie Sharon e i figli Kelly e Jack. Questo ha fatto di lui un’icona anche per chi non ascoltava heavy metal.

Lottò per decenni con la dipendenza da sostanze, problemi mentali e fisici. Nel 2020 ha rivelato pubblicamente di avere il morbo di Parkinson, e negli ultimi anni era spesso costretto a muoversi con l’assistenza di un bastone o una sedia a rotelle. Nonostante tutto, ha continuato a fare musica e persino a esibirsi, fino al suo ultimo show nel luglio 2025.

Qui di seguito i brani più rappresentativi del cantante: