Chi è Simone Ruzzi, alias Cicalone perché è stato aggredito?

Simone Ruzzi, noto sul web come Cicalone, è uno degli youtuber e content creator più conosciuti in Italia per i suoi reportage urbani ad alto impatto sociale. L’influencer, originario di Roma e con un passato da pugile, ha costruito la sua notorietà documentando episodi di criminalità, degrado urbano e microcriminalità, spesso affrontando situazioni molto rischiose, come borseggi in metropolitana o spaccio nelle periferie. Il suo stile diretto, il linguaggio schietto e il fisico imponente lo hanno reso una figura modello e divisiva allo stesso tempo. Infatti, ha creato una community di fan molto fedele, attirando anche l’attenzione di personaggi pubblici e media nazionali.

Nella giornata del 26 luglio 2025, Simone Cicalone è stato vittima di un’aggressione nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, mentre era impegnato nella realizzazione di contenuti per il suo canale YouTube. Con lui si trovavano la videomaker Evelina e il cantante Tyler B..

Secondo quanto raccontato dallo stesso influencer, il gruppo era in attesa di un conoscente quando è stato avvicinato da un uomo che li ha ammoniti con tono minaccioso: “Qui oggi non fate niente”. Poco dopo sarebbe intervenuto un secondo individuo, descritto da Cicalone come una persona con una maglietta mimetica, che avrebbe poi colpito lui e la videomaker con un pezzo di legno.

Cicalone ha riferito di essersi difeso spruzzando spray al peperoncino per evitare danni peggiori. L’aggressore è stato poi bloccato da una pattuglia dell’esercito in presidio nella zona, che lo ha consegnato alla Polizia Ferroviaria. Nel frattempo, lo youtuber ha pubblicato sui social immagini che mostrano contusioni al volto e al braccio, subite durante l’aggressione.

Non si tratta del primo episodio di violenza subito da Cicalone. Il content creator è noto per i suoi video nella metro di Roma, dove ha più volte documentato in tempo reale borseggi e aggressioni, finendo spesso nel mirino di malintenzionati e gang locali. In diverse occasioni è stato aggredito da borseggiatori, latinos o spacciatori, testimoniando in modo crudo e diretto situazioni che normalmente sfuggono ai radar dei media tradizionali.

Al momento sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire dinamiche, movente e identità esatte degli aggressori. Restano dunque da verificare eventuali collegamenti con l’attività del content creator o se si sia trattato di un gesto isolato e slegato dal suo lavoro di documentazione.