Maria De Filippi come Jennifer Lopez: il paragone (decisamente insolito) di chi conosce bene entrambe

Un ex ballerino di Amici racconta il suo legame con Jennifer Lopez e svela un sorprendente paragone con Maria De Filippi. Scopri perché due donne così diverse sono, in fondo, molto simili.

Quando si parla di icone del mondo dello spettacolo, due nomi che emergono immediatamente – seppur in contesti e aree geografiche differenti e probabilmente mai in combinazione – sono quelli di Jennifer Lopez e Maria De Filippi. La prima è ormai da almeno tre decenni una superstar globale della musica, del cinema e della moda, la seconda è da altrettanto tempo il volto più riconoscibile della televisione italiana, produttrice e autrice di format di successo che hanno rivoluzionato il piccolo schermo (e che continuano ad ottenere un successo senza precedent, si pensi a Temptation Island).

Ebbene, secondo chi le conosce entrambe molto bene, ci sono sorprendenti punti in comune tra queste due donne straordinarie apparentemente così distanti tra di loro (a partire dalla posizione geografica).

JLo e Maria De Filippi, il paragone che non ti aspetti tra le due

A dirlo non è un osservatore qualunque, ma Giuseppe Giofrè, ballerino originario della Calabria che ha iniziato la sua carriera proprio ad Amici di Maria De Filippi, vincendo la categoria danza nell’edizione del 2012. Dopo quell’esperienza, la sua carriera ha preso il volo: si è trasferito a Los Angeles, collaborando come ballerino per artisti del calibro di Taylor Swift, Ariana Grande, Camila Cabello, e – soprattutto – Jennifer Lopez.

È proprio del suo rapporto con J.Lo che ha parlato in una recente intervista al Corriere della Sera, raccontando un legame che va ben oltre la semplice collaborazione professionale:

“È stata la prima artista con cui ho lavorato in America, con lei è iniziato tutto. Ero un diciannovenne alla prima esperienza importante e certo, l’impatto è stato forte, in termini di resa e aspettative. Ma anni di tour mondiali e momenti intensi condivisi hanno fatto sì che il rapporto professionale diventasse anche una sintonia personale. Tra noi c’è amicizia vera, ci vogliamo molto bene. Lo dimostra dandomi fiducia, presentandomi sul palco durante i concerti, cosa che fa solo con me. Per certi versi è un rapporto analogo a quello che ho con Maria De Filippi, sento dinamiche simili di rispetto e considerazione“.

Ecco quindi svelato il paragone: Maria De Filippi come Jennifer Lopez. Due donne che, pur lavorando in ambiti diversi, hanno dimostrato di saper valorizzare chi merita e, nello specifico, il ballerino nato il 10 gennaio del 1993: entrambe, così, sono riuscite a segnare profondamente la vita e la carriera di Giofrè, diventando per lui non solo figure di riferimento, ma veri e propri punti fermi.