Chi è Giulia Honegger, presunta nuova fiamma di Fedez?

Giulia Honegger è la nuova presunta fiamma di Fedez. Dopo mesi di alcuni scatti rubati di Chi tra una vacanza e l’altra, il rapper milanese ha ufficialmente voltato pagina, pubblicando una serie di Instagram Stories all’isola del Mortorio, in Sardegna, in compagnia della giovane appoggiata sulla sua spalla. La didascalia piuttosto ironica “Bro, you just posted cringe” ha scandito il momento, trasformando una semplice foto in una vera e propria dichiarazione d’intenti.

Ma chi è esattamente Giulia Honegger? Non è figlia d’arte e né fa parte del mondo dello spettacolo ma è una giovane stilista milanese. Inoltre , è cofondatrice – insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis – del brand di moda Ayme, noto per il suo stile minimal ma allo stesso tempo audace. Giulia, nata e cresciuta a Milano, con lunghi capelli castani, occhi verde/azzurri e fisico atletico, ha studiato presso il Centro Studi Liguria e il prestigioso Collegio San Carlo. La giovane si distingue per la sua estetica sobria e un profilo social riservato, attualmente con poco più di 14.000 follower su Instagram, molti dei quali provengono da contesti influenti come il mondo della moda e delle celebrità. Tra i suoi contatti sui social si notano volti famosi del panorama fashion italiano e perfino Angelica Montini, una passata fiamma di Fedez. Questo dettaglio ha acceso la curiosità degli osservatori e amanti del gossip più attenti.

Fedez e Giulia hanno trascorso momenti romantici, circondati da amici, collaboratori e l’immancabile cane dell’artista, alloggiando nella villa che il rapper affitta ogni estate in Costa Smeralda. La vacanza in Sardegna e la fine delle paparazzate clandestine arrivano a pochi giorni dalla definizione ufficiale del divorzio da Chiara Ferragni. Particolari che avrebbero messo a tacere gli ultimi gossip estivi, che vedevano il cantante coinvolto in una presunta liaison con la giovane collega Clara Soccini.

Giulia Honegger non è soltanto “la nuova fiamma di Fedez”, ma è una giovane imprenditrice creativa e ambiziosa, con un progetto tutto suo e uno stile personale ben definito. La sua entrata nella vita pubblica italiana potrebbe segnare un cambiamento nei modelli di relazione esibiti dal mondo dello spettacolo. Se l’amore con Fedez sarà destinato a durare, lo dirà soltanto il tempo. Per ora, i due sembrano godersi ogni momento senza pressioni e preoccupazioni, scegliendo di vivere la propria storia con naturalezza, tra una rilassante vacanza e l’altra e un progetto di lavoro nella capitale della moda italiana.