Chi è Andreea Sasu, Madre Natura di Ciao Darwin nella nona stagione (terza e quarta puntata)?

Chi è Andreea Sasu, modella rumena che ha impersonato il ruolo di Madre Natura nella nona stagione di Ciao Darwin? Scopri cos’altro ha fatto (e se è fidanzata).

Nella nona stagione di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis che ha segnato un’epoca televisiva, ha sempre ricoperto un ruolo di primaria importanza Madre Natura (per il piacere degli spettatori maschi, specialmente nei tempi in cui i social non esistevano). A rivestire il ruolo nella terza e quarta puntata – dedicate rispettivamente agli scontri Lavoratori contro Influencer e Scienza contro Occulto – è stata la splendida Andreea Sasu, modella di origini rumene.

Chi è Andreea Sasu? Dove l’abbiamo vista in TV?

Andreea Sasu è nata in Romania nel 1991 e si è buttata nel mondo della moda fin da giovanissima. Dopo il diploma ha studiato Marketing e Pubblicità, ma ha presto deciso di inseguire la sua passione per la moda, trasferendosi a Milano. Lì ha mosso i primi passi come modella e si è fatta conoscere anche in TV, partecipando come tentatrice a Temptation Island.

Dotata di lunghi capelli neri, lineamenti scolpiti e una presenza scenica che non passa inosservata (anche grazie a qualche aiuto del chirurgo, ad occhio e croce), Andreea ha un importante seguito sui social: su Instagram è seguita da circa 200k folower, con cui condivide momenti della sua vita quotidiana, di cui parleremo a breve (perché nella sua vita dai tempi della sua apparizione a fine 2023 in Ciao Darwin molte cose sono cambiate).

Andreea Sasu, vita privata e gossip

Il nome di Andreea è apparso più volte sulle pagine della cronaca rosa. Ha avuto una relazione molto mediatica con lo stilista e imprenditore a 360° Philipp Plein, che lei stessa ha definito “l’uomo che ha amato più di tutti”. Successivamente è stata legata anche al pilota Andrea Iannone, con cui avrebbe avuto un’intensa storia d’amore vissuta tra Montecarlo e la Svizzera. In passato è stata accostata anche al calciatore (da poco ex calciatore) Riccardo Saponara e all’attore Amaury Nolasco di Prison Break.

Non sono mancate, tuttavia, anche polemiche. Il suo ex fidanzato, l’imprenditore Gerry Scarpone, ha rilasciato dichiarazioni molto critiche nei suoi confronti, accusandola di essere ossessionata dalla fama e dal denaro. Andreea, tuttavia, non ha mai risposto pubblicamente a tali accuse.

Ad ogni modo oggi Andreea è divenuta madre (di un bambino chiamato Harry) e posta sovente foto nel suo nuovo ruolo, oltre che col compagno che è – rullino i tamburi – proprio il succitato Philipp Plein (certi amori non finiscono, fanno giri immensi..).

Curiosità su Andreea Sasu

Andreea è una persona dalle mille sfaccettature. Cresciuta in una zona rurale della Romania, fin da bambina ha sviluppato una grande passione per i cavalli. Ancora oggi, ovunque si trovi, cerca maneggi per potersi isolare e cavalcare in libertà tra le montagne o sulla spiaggia, momenti che lei stessa descrive come “di assoluta libertà”.

La sua routine giornaliera, quando non lavora, è scandita da ritmi semplici e salutari: si sveglia verso le 9 del mattino, fa una colazione sana, si allena, pranza leggero e trascorre il pomeriggio tra letture in biblioteca e sperimentazioni culinarie, che poi condivide con i suoi follower.

Oltre alla moda e alla bellezza, Andreea coltiva un amore profondo per l’Italia, paese in cui vive e che definisce “il più bello del mondo”. Ama città come Venezia, Roma e Firenze, ma il suo luogo del cuore resta Monte Carlo, dove apprezza il clima, lo stile di vita, i ristoranti e il jet set.

(Pubblicato l’8 dicembre 2023 da Katia Di Luna, aggiornato e ampliato dalla redazione l’1 agosto 2025)