Chi sostituirà Harrison Ford in Indiana Jones? Spuntano due nomi

Nel 2023, Harrison Ford ha ufficialmente appeso frusta e cappello al chiodo con con Indiana Jones e il Quadrante del Destino, salutando il personaggio che ha definito la sua carriera e segnato la storia del cinema d’avventura. Eppure, come spesso accade a Hollywood, anche gli addii più solenni sono raramente definitivi. A meno di due anni da quell’ultimo capitolo, la macchina dei reboot si è già rimessa in moto: Indiana Jones potrebbe tornare, ma con un nuovo volto.

Due nomi in lizza che saranno Indiana Jones

Il primo nodo da sciogliere riguarda l’eredità più pesante: chi potrà davvero raccogliere il testimone? I nomi che circolano con più insistenza sono quelli di Chris Evans, ex Capitan America, e Glen Powell, rivelazione di Top Gun: Maverick.

Due profili opposti ma entrambi interessanti per motivi diversi. Evans ha carisma, esperienza e una fanbase globale. La sua presenza garantirebbe una solida sicurezza commerciale e una continuità stilistica con l’eroismo classico di Ford. Powell, invece, porta con sé freschezza e dinamismo. È più giovane, meno legato a ruoli “istituzionali”, e potrebbe dare nuova linfa al personaggio, puntando su ironia e leggerezza — elementi chiave dell’Indiana Jones originale.

L’ombra lunga di Harrison Ford

Tuttavia, qualsiasi scelta sarà inevitabilmente confrontata con l’icona. La trasmissione in prima serata su Italia 1 de I predatori dell’Arca Perduta (1981), andata in onda proprio ieri, lo ha ricordato a tutti: Indiana Jones è Harrison Ford, e viceversa. Il film di Spielberg e Lucas non solo ha definito un genere, ma ha cementato un legame tra attore e personaggio che sembra impossibile da replicare.

Ed è proprio qui che il progetto reboot rischia di deragliare. Le reazioni dei fan sui social sono già esplosive: molti accusano gli Studios di voler “resuscitare” il mito per meri fini commerciali, senza alcuna reale spinta creativa. C’è chi parla apertamente di “profanazione”, chi teme una copia sbiadita dell’originale, e chi semplicemente non vuole vedere un nuovo volto sotto il celebre fedora.

Un rischio calcolato o un salto nel vuoto?

Per gli Studios, il dilemma è evidente. Da una parte, il brand Indiana Jones resta fortissimo e potrebbe attrarre nuove generazioni. Dall’altra, sostituire Ford significa riscrivere la grammatica visiva e narrativa di un’icona globale. Non si tratta solo di trovare un buon attore, ma di reimmaginare un intero immaginario collettivo.

La sfida sarà quindi duplice: onorare il passato senza esserne prigionieri, e costruire un futuro che sappia parlare un nuovo linguaggio senza perdere l’anima dell’originale. Un’impresa non da poco.

Per ora non esiste alcun annuncio ufficiale di produzione, né conferme sui casting. Ma l’interesse esiste, e il dibattito è acceso. Se davvero il reboot prenderà forma, chi lo guiderà dovrà camminare con estrema cautela: il sentiero verso il nuovo Indiana Jones è disseminato di trappole, esattamente come i templi che Indy amava esplorare.