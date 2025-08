Alessandra Balocco, chi era e come è morta? Dalla scomparsa del fratello al Pandoro-gate

Lunedì 4 agosto 2025, Fossano è in lutto per la scomparsa di Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata di Balocco Spa, azienda simbolo del settore dolciario italiano. L’imprenditrice si è spenta all’età di 61 anni, dopo aver affrontato con coraggio una malattia durata circa un anno.

Chi era Alessandra Balocco?

Alessandra Balocco è entrata in azienda nei primi anni ’90 e aveva assunto la guida dell’impresa nel 2022, in un momento particolarmente difficile segnato dalla scomparsa del padre Aldo e del fratello Alberto. L’azienda dolciaria ha continuato a crescere sotto la sua direzione, mantenendo la sua presenza sui mercati internazionali, con una quota di esportazioni pari al 13% della produzione destinata a oltre 70 Paesi. La sua leadership è stata caratterizzata da una forte attenzione al radicamento territoriale e a una gestione improntata sulla solidità e sostenibilità, valori che hanno permesso all’azienda di superare diverse sfide, tra cui la pandemia e la crisi economica globale.

Negli ultimi anni, Alessandra Balocco è stata anche al centro di un’inchiesta, nota come il “Pandoro gate”, riguardante una promozione pubblicitaria con la influencer Chiara Ferragni. Alessandra, rinviata a giudizio per truffa, con l’udienza fissata per il 23 settembre, ha sempre negato con fermezza ogni accusa, sottolineando la trasparenza e l’impegno dell’azienda: «Non abbiamo mai attuato pratiche scorrette. Il nostro impegno è quotidiano, a tutela della realtà che rappresentiamo». I suoi legali hanno espresso sorpresa per la decisione della Procura di Milano e hanno confermato la volontà di affrontare il processo con serenità, convinti dell’innocenza della loro assistita.

Lutto cittadino a Fossano

Il sindaco di Fossano, Dario Tallone, ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, che si terranno in forma privata. Su Facebook ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Alessandra come una figura fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della città: «A nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la Città di Fossano, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia e rinnovo i sentimenti di stima e sincera riconoscenza per l’opera intelligente e lungimirante che Alessandra ha condotto negli anni».

Alessandra Balocco lascia un’eredità importante, fatta di dedizione al lavoro, visione imprenditoriale e profondo legame con il territorio che ha contribuito a valorizzare fino all’ultimo giorno.