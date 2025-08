Carolina Sardelli è sposata? Ecco cosa sappiamo della sua vita privata

Carolina Sardelli è sposata? Alla scoperta della vita privata della giornalista di Tgcom24, davvero molto riservata online.

Negli ultimi tempi, Carolina Sardelli è diventata un volto familiare per chi segue Morning News su Canale 5, programma estivo di informazione che conduce insieme a Dario Maltese. Giornalista professionista dal 2016, ha costruito la sua carriera soprattutto a Tgcom24, dove lavora dal 2018. Sempre per Mediaset, in passato ha collaborato anche con Mattino 5, mentre prima ancora ha avuto esperienze digitali con RepTv.

Nata a Firenze il 1° ottobre 1990, si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Siena, per poi diplomarsi al Master in Giornalismo presso la IULM di Milano. Da lì in poi ha iniziato un percorso professionale fatto di servizi televisivi, conduzioni e contenuti multimediali legati all’attualità, alla politica e alla cronaca.

Se la sua carriera è facilmente ricostruibile grazie a fonti pubbliche e profili ufficiali, ben diverso è il discorso per quanto riguarda la sua vita privata.

Carolina Sardelli è sposata? Cosa sappiamo (spoiler: poco) della sua vita privata

Chi prova a cercare informazioni sulla sua sfera sentimentale si trova davanti a un muro di riservatezza. Nessuna dichiarazione pubblica, nessuna intervista in cui abbia parlato di relazioni, e nemmeno indizi concreti che possano suggerire una situazione affettiva definita.

Carolina è presente su Instagram, dove ha un seguito discreto di oltre 3.000 follower. Tuttavia, il suo profilo è centrato quasi esclusivamente sulla sua attività professionale: post legati al lavoro, servizi giornalistici, dietro le quinte degli studi o aggiornamenti su ciò che accade nel mondo. Di vita privata, praticamente nulla. In passato ha condiviso qualche foto di viaggi o momenti fuori dal contesto lavorativo, ma senza che emergano elementi riconducibili a una relazione.

Non ci sono immagini con un partner, né riferimenti di qualsiasi tipo riguardo eventuali legami: nessun anello al dito, nessun tag ricorrente, nessun commento riconducibile alla sfera sentimentale. E anche su LinkedIn, dove racconta in modo dettagliato il suo percorso professionale, la vita sentimentale resta completamente fuori dal campo (sarebbe d’altra parte stato strano il contrario, ma non si sa mai – c’è chi mostra aspetti della vita privata anche su un social “professionale” come LinkedIn).

La risposta alla domanda se Carolina Sardelli sia sposata (o anche semplicemente fidanzata) è quindi semplice: non si sa. Al momento, non esistono elementi pubblici che lo confermino o lo smentiscano. Una cosa però è certa: la bella Carolina sembra tenere molto alla sua privacy, e finora ha scelto di tenere lontano dai riflettori tutto ciò che riguarda la sua sfera più personale.