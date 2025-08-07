Chiara Icardi è fidanzata? Tutto sulla giornalista di Sport Mediaset (che non è parente di Mauro Icardi)

Chiara Icardi è uno degli astri nascenti del giornalismo sportivo italiano. Scopri dettagli su carriera e vita privata.

Chi segue abitualmente SportMediaset, magari all’ora di pranzo, avrà sicuramente incrociato il volto e la voce di Chiara Icardi, una delle giovani giornaliste sportive italiane più riconoscibili del momento. E come spesso accade per i volti noti della TV, la curiosità del pubblico non si ferma alla professionalità sullo schermo: molti si chiedono infatti se la bella Chiara sia fidanzata, cosa faccia fuori dal lavoro, e se per caso abbia qualcosa a che fare con il calciatore Mauro Icardi (spoiler: no, nessuna parentela).

Facciamo un po’ di ordine e scopriamo qualcosa in più su di lei.

Nata a Sanremo nel 1995, Chiara Icardi ha avuto un primo capitolo della sua vita legato allo sport in modo attivo: ha praticato tennis per lungo tempo, esperienza che oggi si riflette nella sua capacità di leggere e raccontare le dinamiche sportive con occhio tecnico e passione autentica.

La sua carriera nel giornalismo sportivo inizia con SportItalia. Da lì, il passaggio a Mediaset: oggi Chiara è uno dei volti fissi del TG sportivo di SportMediaset delle 13, ma non solo. Collabora anche con Radio Serie A, in diretta dal martedì al venerdì tra le 18 e le 21, e ha un ruolo attivo anche nel racconto del circuito Premier Padel, una delle realtà più in crescita nel panorama sportivo italiano.

Il suo stile è chiaro: professionale, diretto, sobrio – perfetto per un mezzobusto. Professionale e sobria, d’altra parte, lo è anche nella sua comunicazione online.

Instagram, vita privata e la (non) storia con Riccardo Trevisani

Dal suo profilo Instagram – seguito da oltre 45.600 follower – Chiara Icardi condivide scorci ben dosati della sua quotidianità. Non c’è ostentazione, non c’è posa costruita – o comunque non più costruita di quanto possono essere in media costruite le foto che gli utenti dei social network postano sui propri profili. Le immagini raccontano una routine fatta di lavoro in studio, viaggi tra Roma e Milano (le due città indicate anche nella bio), passione per lo sport giocato – con particolare attenzione agli sport con la racchetta, come il tennis e il padel – e un cane, Santiago, presenza fissa tra le sue storie e nei suoi post.

Veniamo quindi al nocciolo della questione, legato alla vita privata della Icardi: è fidanzata? A dare un occhio a IG non ci sono indizi evidenti di una relazione sentimentale. Niente foto con fidanzati, né accenni a una vita di coppia. Anche i momenti più “privati” non lasciano mai spazio a speculazioni.

Secondo quanto riportato da Dagospia, in passato Chiara avrebbe avuto una relazione con Riccardo Trevisani, noto telecronista e collega in Meiaset. Ma si è trattato di un’indiscrezione mai confermata e che, ad oggi, sembra appartenere al passato. Anche volendo spulciare tra le immagini e le storie, non emerge nulla che faccia pensare a una relazione attuale. L’unico grane amore della Icardi è Santiago.