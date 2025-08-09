Quanto alza Arnold Schwarzenegger? L’attore ed ex governatore svela i pesi record da culturista

Arnold Schwarzenegger rivela i suoi massimali: panca 238 kg, stacco 322 kg, squat 276 kg. A 76 anni, si allena ogni giorno.

Come finisce er film sei finito, n’te se vede più un muscolo

Invece tu fratello

Sdighete e sdaghete, sdighete e sdaghete, sdighete e sdaghete

Lo diceva Davide Di Porto, protagonista del web di un’altra era, reso immortale dal campionamento dei Cor Veleno in Come Finisce Il Film. Per lui, l’esempio di chi perde il tono muscolare con il tempo era Arnold Schwarzenegger, attore austriaco naturalizzato californiano. Ma, a quanto pare, il personal trainer diventato fenomeno virale quando il web italiano era ancora ingenuo non aveva tutta questa ragione.

Nel novembre 2023, ospite del canale YouTube The Pat McAfee Show, Schwarzenegger ha raccontato quali fossero i suoi massimali nei tre esercizi più classici dell’allenamento con i pesi: panca piana, stacco da terra e squat. Numeri che, anche a distanza di decenni, continuano a impressionare (ed impressionante è come, alla sua importante età, continui a tenersi in forma – e non con Davide).

“Il mio miglior risultato alla panca piana è stato di 525 libbre (circa 238 kg), il mio miglior stacco da terra è arrivato a 710 libbre (circa 322 kg) e la mia miglior performance nello squat è stata di 610 libbre (circa 276 kg)” – ha raccontato l’attore, noto per essere stato il protagonista assoluto della saga Terminator.

Nonostante la portata di queste cifre, Schwarzenegger ha sottolineato come oggi si vedano spesso prestazioni superiori: “Questi erano i miei pesi allora, ma devo dire che non sono affatto eccezionali rispetto a ciò che molti culturisti e sollevatori fanno oggi. È un’epoca diversa”.

L’ex campione ha spiegato che, rispetto ai suoi anni da agonista – quando è arrivato ad essere il Mister Universo più giovane di sempre oltre che molteplici volte Mister Olympia , la qualità muscolare degli atleti attuali è generalmente più elevata, grazie a progressi nell’allenamento e nella nutrizione. Ma questo non gli impedisce di sentirsi orgoglioso di ciò che aveva raggiunto.

E a differenza dell’immagine ironica proposta da Di Porto, Arnold continua a fare attività fisica ogni giorno: “Vado ogni giorno in palestra, in bicicletta, arrivo al Gold’s Gym, mi alleno per 45 minuti e poi torno in bici”, ha raccontato. La sua filosofia è riassunta in una frase che sembra un comandamento personale: “Ricorda: se ti fermi, ti arrugginisci. È così semplice” (in tal senso le parole di Schwazy ricordano particolarmente da vicino il pensiero citato in avvio di Davide Di Porto – che i due non siano filosoficamente poi così distanti?).

Schwarzenegger, oggi 78enne, resta dunque fedele alla disciplina che lo ha reso famoso, dimostrando che la forza non è solo questione di numeri, ma di costanza e mentalità.