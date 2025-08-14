Dario Argento ricoverato per crisi respiratoria da broncopneumopatia: di cosa si tratta?

Il regista Dario Argento è stato ricoverato per crisi respiratoria da broncopneumopatia: malattia di cui soffre da tempo
Dario Argento, maestro indiscusso del cinema horror, è stato ricoverato all’ospedale Rizzoli di Ischia in seguito a una crisi respiratoria. L’accaduto è avvenuto alle prime luci dell’alba mentre si trovava sull’isola per una breve vacanza. Il regista, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito con urgenza nel reparto di terapia intensiva cardiologica, dove attualmente si trova sotto osservazione.
Le condizioni del cineasta, secondo quanto riportato dal Corriere, sarebbero stabili: Argento è vigile, reagisce positivamente alle cure e non corre pericolo di vita. I medici, tuttavia, hanno deciso di trattenerlo in ospedale per alcuni giorni, al fine di sottoporlo a esami specifici ai polmoni e ai bronchi. Il malore, infatti, sarebbe legato a una patologia con cui il regista convive da tempo: la broncopneumopatia cronica ostruttiva, nota come BPCO.
Si tratta di una malattia respiratoria progressiva caratterizzata da sintomi persistenti come difficoltà respiratoria, tosse, produzione di catarro e frequenti riacutizzazioni. È causata da danni e alterazioni alle vie aeree e agli alveoli polmonari, che portano a un’ostruzione stabile e non completamente reversibile del flusso d’aria. Sebbene interessi in primo luogo l’apparato respiratorio, può avere importanti conseguenze anche sul sistema cardiovascolare: quasi la metà dei decessi tra i pazienti affetti è infatti legata a problemi cardiaci.
In Italia si stima che la BPCO interessi il 5,6% della popolazione adulta, pari a circa tre milioni e mezzo di persone, ma la cifra reale potrebbe essere più alta. Spesso la malattia non viene diagnosticata nelle fasi iniziali, sia perché i sintomi vengono sottovalutati dai pazienti, sia perché la diagnosi arriva frequentemente in occasione di ricoveri per crisi acute. Il principale fattore di rischio è il fumo di tabacco: circa un fumatore su due sviluppa la patologia nel corso della vita. Altri elementi che possono contribuire all’insorgenza della BPCO sono l’inquinamento atmosferico, l’esposizione a polveri e sostanze irritanti e alcune predisposizioni genetiche.
Pur non essendo reversibile, la broncopneumopatia cronica ostruttiva può essere prevenuta e gestita. Smettere di fumare, seguire le terapie prescritte e intraprendere programmi di riabilitazione respiratoria può rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità di vita.
Dario Argento, a 85 anni, sta affrontando questa nuova sfida con il sostegno dello staff medico e dei familiari, in attesa che gli esiti degli esami confermino la possibilità di un pronto ritorno alla sua quotidianità.
Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Instagram
Clicca qui per seguire NonSolo.TV su Google News